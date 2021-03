Philippe Gilbert déçu de son Milan - Sanremo : "J'ai subi la course par manque de jambes"

Philippe Gilbert n'a pas réussi à peser sur la course, samedi, à Milan-Sanremo, le seul Monument qui manque à son palmarès. "Je suis vraiment très déçu", a-t-il confié sur le site de son équipe Lotto Soudal. "J'ai subi la course par manque de jambes."

"Je pensais avoir de très bonnes jambes mais sur la fin, je n'avais plus l'énergie nécessaire pour me mêler à la bagarre", a raconté Gilbert, 72e à 1:45 du vainqueur, Jasper Stuyven. "J'ai subi la course, non pas par manque de motivation, mais par manque de jambes. Ce n'était vraiment pas mon meilleur Milan-Sanremo mais tous ces kilomètres seront très certainement bénéfiques pour les courses à venir."

C'était la 17e participation de Gilbert à la "Primavera'. Un troisième place, obtenue en 2008 et en 2011, constitue son meilleur résultat.

►►► À lire aussi : Milan – Sanremo : Jasper Stuyven a risqué et a gagné, "ce n’est sans doute pas le Monument que je pensais remporter"

►►► À lire aussi : Milan – Sanremo, van Aert bon joueur après la victoire de Stuyven : "le meilleur a gagné

►►► À lire aussi : Axel Merckx fier d’avoir formé un Stuyven "exceptionnel" : "C’est une consécration pour le travail accompli"