Petra Vlhova parvient enfin à dompter Shiffrin en slalom

La Slovaque Petra Vlhova, dauphine au classement général de la Coupe du monde, a remporté mardi le slalom nocturne de Flachau en Autriche, devant la patronne de la discipline, l'Américaine Mikaela Shiffrin.

Vlhova, troisième de la première manche remportée par Shiffrin, a surpris son éternelle rivale en emportant l'épreuve avec 15/100 seconde d'avance. La Suédoise Anna Swenn Larsson est troisième à 1 seconde 05.



Cinq fois deuxième derrière sa rivale américaine cet hiver, Vlhova a enfin réussi à mater la skieuse Vail en slalom grâce à une deuxième manche splendide. La Slovaque décroche son 3e succès de l'année après le Géant de Semmering et le City Event d'Oslo.



La Belge Marjolein Decroix, avec le dossard N.65, est partie à la faute lors de la première manche.

Au classement du petit globe de la spécialité, après 8 des 12 épreuves (slaloms et slaloms parallèles), l'Américaine, double tenante du Gros Globe de cristal, reste en tête avec 760 points pour 680 à Vlhova et 425 à la Suissesse Wendy Holdener, 4e mardi soir.

Au général, Shiffrin possède désormais 1294 unités et est toujours en course pour le record (les 2414 pts de Tina Maze). Là encore, les deux accessits sont occupés par Vlhova (848) et Holdener (564).