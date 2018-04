Pas moins de 21 live vidéos à suivre ce week-end sur Auvio et en télévision

Ce week-end, la RTBF aura une nouvelle fois l'occasion de vous proposer le meilleur du sport : pas moins de 21 live vidéos seront retransmis via la plateforme Auvio et en télévision sur la Une et la Deux.

Ce vendredi après-midi, les essais libres du Grand-Prix moto d'Argentine seront notamment retransmis en direct sur Auvio. En soirée, Studio Foot reviendra sur la rencontre capitale entre les Zèbres de Charleroi et le Sporting d'Anderlecht. Durant la nuit, ne manquez pas les premiers simples du quart de finale de Coupe Davis entre la Belgique et les Etats-Unis, avec notamment John Isner face à Joris De Loore et Sam Querrey contre Ruben Bemelmans.

Samedi, le sport moteur sera à nouveau au rendez-vous avec notamment la 7ème spéciale du Tour de Corse, où Thierry Neuville tentera de prendre la mesure de Sébastien Ogier. Les qualifications du Grand Prix moto d'Argentine seront également au programme, avec un direct Auvio l'après-midi. Sur La Deux, c'est la Formule 1 qui reprendra ses droits, avec les qualifications du Grand Prix de Bahreïn à suivre dès 16h50. En soirée, Studio Foot reviendra sur les rencontres des Play-Offs 2 et sur un Genk-Standard haletant. Le double de Coupe Davis sera également à voir en direct sur les antennes de La Deux dès 22h50.

Pour terminer le week-end, le WTCR sera à l'honneur ce dimanche, avec pas moins de 4 Live vidéo. Le championnat du monde de Moto fera également partie du programme de la RTBF, avec les courses de Moto GP, de Moto 2 et de Moto 3. Pour les amateurs de Rallye, la Powerstage de la WRC sera également au rendez-vous. La course de Formule 1, quant à elle, prendra place sur la Deux dès 17h. Elle sera précédée par un des grands rendez-vous du week-end, Paris-Roubaix, en direct sur La Deux à partir de 10h50. Le football reprendra ses droits avec un résumé de Gand-Bruges dans le Studio Foot de ce dimanche. Enfin, toute l'actualité sportive prendra place dans le Week-end Sportif, avec en exclusivité un entretien de Tom Boonen. Pendant la nuit, les deux derniers simples de Coupe Davis seront au programme dès 00h30 sur La Deux.

Tout au long de ce week-end, des live commentés de football vous seront également proposés, avec notamment le derby de Manchester, le derby de Madrid et l'ensemble des rencontres de Play-Offs 1.