Pas de triathlon en Wallonie avant fin août en 2020

Le triathlon de Wuustwezel, dans la région anversoise, va lancer la saison en Belgique le 8 août. Mais pour concourir en Wallonie, il va falloir se montrer un peu plus patient. La LBFTD, ligue belge francophone de triathlon et duathlon, travaille à un nouveau calendrier avec les clubs organisateurs.



Le Sterke Peer triatlon club aura l’honneur d’ouvrir le calendrier belge. Il le fera en petit comité avec seulement 30 hommes et 30 femmes au départ et dans un format sprint contre la montre pour minimiser les contacts entre les participants.



Un mois d'août amputé des "classiques"



Le début du mois d’août est traditionnellement chargé en Wallonie avec des rendez-vous bien ancrés dans les agendas des triathlètes. Malheureusement ce ne sera pas le cas cette année. Il n’y aura pas de course à Eupen (2 août), La Gileppe (9 août) ou Namur (15 août). Les organisations de Weiswampach (22 août) et Chièvres (30 août) doivent encore se prononcer. Mais elles sont encore au calendrier pour l’instant.



Par contre du côté de Huy (6 septembre), Saint-Léger (13 septembre) et Andenne (2 octobre), les clubs sont bien décidés à maintenir leurs tris. "Mais le dernier mot reviendra au bourgmestre de ces communes", prévient la LBFTD. Avec le triathlon d’Opprebais (20 septembre) et celui des ascenseurs (Thieu, 27 septembre), cela permettra tout de même d’avoir un beau menu pour les triathlètes même si les places risquent d’être chères.



Un week-end noir-jaune-rouge à l’Eau d’Heure



"On ne travaille pas sur des alternatives. On espère que notre triathlon aura lieu. Et si ce n’est pas le cas, les inscriptions seront remboursées", assure Pierre Bertiaux, le président du TCDM, le club de Mons, organisateur du triathlon des ascenseurs.



Le 19 et le 20 septembre le site des Lacs de l’Eau d’Heure vibrera au rythme du triathlon. Pour sa deuxième édition, l’IronLakes sera déjà LE rendez-vous de l’année avec les championnats de Belgique de longue et moyenne distances et de la distance "standard".