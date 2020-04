Pas d'événement "de masse" en Belgique avant septembre

Le Conseil national de Sécurité – composé des vice-Premiers ministres, certains ministres fédéraux des ministre-présidents des entités fédérées, des experts et présidé par la Première ministre – s'est réuni ce mercredi 15 avril.



Parmi toutes les mesures décidées dont la prolongation du confinement jusqu'au 3 mai, certaines concernent particulièrement le monde du sport. Il a été décidé qu'il n'y aurait pas le moindre événement "de masse", sportif ou culturel par exemple, avant le 31 août.



Cette annonce enterre encore un peu plus l'idée déjà très compromise d'une reprise de la Pro League. "Une proposition est sur la table pour des rencontres à huis clos. On verra", a indiqué Pieter De Crem, ministre de l'Intérieur. Outre le football et les courses cyclistes, des épreuves comme le meeting international de la Province de Liège, le X-Terra à Namur sont concernées. De même que tous les événements de moindre envergure comme les tournois de fin de saison ou les traditionnels joggings.



Les événements culturels (concerts, festivals, ...) sont dans la même situation.