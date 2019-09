Olivia Borlée évoque son Memorial Van Damme

Sa première en 2006

" Je me souviens de ma première en 2006. Je sortais d’une très bonne saison avec Kim (Gevaert) et Hanna (Marien). On avait couru toutes les trois le 200m. Je ressentais du stress car il y avait les meilleures du monde. Et on avait l’envie de satisfaire notre public. Mais il fallait rester concentrées et donner nos dernières forces. Je me souviens…on avait très bien couru. Kim avait gagné et nous avait inviter à faire un tour d’honneur avec elle. C’était un moment magique ".