Obreno, 4e aux JO, met un terme à sa carrière pour des raisons médicales

Hannes Obreno, 27 ans, a annoncé mardi qu'il mettait un terme à sa carrière pour des raisons de santé. Obreno s'était classé 4e des Jeux Olympiques de Rio de Janeiro 2016 en aviron (skiff).

"Sur base des événements récents et des conseils de mes médecins sur ma santé, j'ai décidé de prendre un peu de recul par rapport à l'aviron et au sport de haut niveau", a écrit Obreno sur Facebook.



"C'est une décision réfléchie, et l'une des plus difficiles que j'ai dû prendre. Cependant, je dois tenir compte du fait qu'il y a une vie après l'aviron. Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont soutenu pendant toutes ces années et qui ont rendu tous les moments plus mémorables, car je savais qu'ils me soutenaient."