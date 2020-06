"Nous sommes heureux, nous allons vers un bel été sportif !"

Une reprise du sport sans distinction (amateurs/pros, plein air/extérieur), dès lundi 8 juin et plus de liberté encore à partir du 1er juillet (passage de 20 à 50 pour les entrainements, sports de contact autorisés, retour partiel du public, etc...), le CNS a redonné le sourire à de nombreux sportifs ce mercredi.

"On est très heureux naturellement car nous allons vers un bel été sportif moyennant bien sûr le respect des règles sanitaires. La crise a montré l'importance du sport pour le bien-être physique et psychologique de la population. Je crois qu'il faut remercier les sportifs pour leur compréhension et leur bon sens jusqu'ici. A présent, on va diffuser aux fédérations et aux clubs les protocoles que nos services ont préparé pour, notamment, l'organisation de stages ou l'utilisation des infrastructures sportives", a détaillé Valérie Glatigny à notre micro.

Et la ministre des sports en Fédération Wallonie-Bruxelles d'ajouter : "C'est une excellente nouvelle dès juillet aussi : le sport avec public, par exemple un match de foot ou une compétition de badminton, ce sera à nouveau autorisé avec une limitation à 200 places assisses en respectant les distances et les protocoles de sécurité. Certains détails manquent ? Il y a déjà toute une série de mesures qui se retrouvent de façon transversale dans les protocoles préparés. Mon administration a déjà travaillé sur des protocoles spécifiques, sport par sport, et on voit bien que ce sont toujours les mêmes principes qui reviennent. Ce point-là sera très facile à régler."

L'annonce du jour a toutefois fait quelques mécontents, du côté de la natation par exemple. "Je comprends l'impatience, je suis moi-même une nageuse. Les piscines vont ouvrir à nouveau dans trois semaines, on avait espéré que ce serait possible plus tôt, mais les experts ont expliqué que ce sont les infrastructures communes pour accéder à la piscine, comme les vestiaires ou les douches, qui demandent une attention particulière en termes d'hygiène. Par ailleurs, les sports de contacts pourront à nouveau s'exercer normalement dès le 1er juillet là aussi", a ponctué Valérie Glatigny.