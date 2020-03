NFL - La légende Tom Brady va quitter les New England Patriots après 20 ans

La star de football américain Tom Brady a annoncé mardi qu'il quittait l'équipe des New England Patriots avec laquelle il a joué ces vingt dernières années. Le meilleur quarterback de l'histoire, âgé de 42 ans, a remporté pas moins de Six Super Bowl, le championnat NFL (2001, 2003, 2004, 2014, 2016, 2018), avec l'équipe de la grande banlieue de Boston ainsi que trois titres de meilleur joueur (MVP) en 2007, 2010 et 2017. Il avait été choisi en 199e position de la draft 2000 par Bill Belichick, le coach de New England avec qui il a connu tous ses succès.

Brady était arrivé en fin de contrat et s'il pouvait prolonger avec les Patriots, il était aussi libre de se lier à une autre équipe de la NFL. C'est cette dernière option qu'il a choisie.

Le nom de la nouvelle équipe de "Tom Terrific" ne pourra pas être connu avant mercredi, date d'ouverture de la période de signature des joueurs libres en NFL.

Tennessee, qui était pressenti pour être sa future destination, a annoncé lundi avoir prolongé le contrat de son QB actuel Ryan Tannahill.

Ce sont les Titans qui ont mis fin la saison dernière au parcours en playoffs de New England qui était le champion en titre.