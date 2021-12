NFL : Décès à 85 ans de John Madden, véritable légende du football américain

Légende du football américain, John Madden est décédé mardi à l'âge de 85 ans, a annoncé la ligue de football américain NFL. "Personne n'aimait autant le football que lui. Il était le football", a commenté le Commissaire de la NFL, Roger Goodell.

Coach et commentateur/analyste tv ensuite, John Madden a remporté le Super Bowl en janvier 1977 avec Oakland Raiders clôturant la saison sur un record de 13 victoires et une défaite. Poursuivant par trois succès en ce compris un imposant 32-14 face à Minnesota Vikings en finale du Super Bowl. En dix saisons, il aura conduit sa franchise aux playoffs à 8 reprises.

Le bilan de John Madden en dix saisons de coach avec les Raiders entre 1969 et 1978 s'est arrêté à 103 victoires, 32 défaites et 7 partages. Il était alors passé consultant puis commentateur et analyste sur les ondes de CBS (de 1979 à 1993), de Fox (de 1994 à 2001), de ABC (de 2002 à 2005) et de NBC (de 2006 à 2009), il a raflé 16 prix Emmy, remis aux personnalités marquantes de la télévision américaine.

Il a été introduit au Hall of Fame de son sport en 2006 et a lancé un célèbre jeu vidéo Madden NFL. Avec un succès monstre aussi et plus de 250 millions de copies vendues.