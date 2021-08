NFL - A 44 ans, Tom Brady n'est pas encore prêt à raccrocher

La superstar des Tampa Bay Buccaneers, Tom Brady, a déclaré qu'il continuerait à jouer tant qu'il pourrait gagner le Super Bowl, la finale de la Ligue nord-américaine de football américain (NFL). Brady - qui est le joueur le plus titré de l'histoire de la NFL avec sept bagues de vainqueur du Super Bowl - se prépare à disputer sa 22e saison à l'âge de 44 ans.

Le quarter-back vétéran a mené les Buccaneers au titre, obtenant celui de meilleur joueur du Super Bowl (MVP) , avant de subir une opération du genou et de prolonger son contrat à Tampa. Le club floridien ouvre sa saison contre les Dallas Cowboys le 9 septembre. Brady a affirmé qu'il n'avait pas l'intention de prendre sa retraite tout de suite. Il avait décalré en 2009 vouloir jouer jusqu'à 41 ans, et en 2017 jusqu'à 45 ans. Aujourd'hui, il ne se fixe plus de limite.

"Je saurai quand le moment sera venu. Si je ne peux pas... si je ne suis pas un quarterback de niveau championnat, alors je ne jouerai pas", a déclaré Brady lundi à l'émission Football Morning in America de Peter King. "Si je suis un handicap pour l'équipe, je veux dire, pas question. Mais si je pense que je peux gagner un championnat, alors je jouerai."

Brady a ajouté : "J'aime jouer au football (américain, ndlr). Byron Leftwich (coordinateur offensif) a dit quelque chose de très bien l'autre jour : C'est un jeu très simple qui est si difficile à exécuter. C'est un jeu totalement imparfait que vous essayez de faire aussi parfaitement que possible. Chaque jour, j'essaie de le faire. J'espère que ce sera ma meilleure année", a ajouté TB12.

Tom Brady, considéré comme le meilleur joueur de football américain de l'histoire, a remporté son septième Trophée Lombardi lors de sa première saison avec les Buccaneers après 20 ans de succès et 6 titres avec les New England Patriots.