NFL : 37 joueurs testés positifs au Covid-19 en une seule journée

Trente-sept joueurs de la ligue professionnelle de football américain ont contracté le Covid-19 lundi, rapporte ESPN, ce qui constitue pour la NFL le plus grand nombre de cas positifs déplorés en une seule journée depuis le début de la pandémie.

Deux joueurs des Los Angeles Rams, le défenseur Jalen Ramsey et l’attaquant Tyler Higbee, font partie de ceux qui ont été testés positifs, et devaient donc manquer le match en soirée contre les Arizona Cardinals.

Parmi les autres joueurs ayant contracté le coronavirus figurent le running back Phillip Lindsay des Miami Dolphins, le receveur Cedrick Wilson des Dallas Cowboys, et le receveur Josh Gordon des Kansas City Chiefs.

Le NFL Network, organe officiel de la ligue, a pour sa part rapporté qu’un employé de l’équipe de Washington avait été testé positif au variant Omicron. Il s’agit du premier cas dans la ligue. Cet employé, dit "de niveau 3", n’est en principe pas en contact avec les joueurs, les entraîneurs ou le staff de l’équipe.

Au 17 novembre, plus de 94% des joueurs de la NFL ont été vaccinés, et près de 100% du personnel de la ligue l’a également été.

Selon le règlement de la NFL, les personnes non vaccinées et testées positives au Covid-19 doivent être placées à l’isolement pendant 10 jours, loin des installations du club. Les personnes entièrement vaccinées peuvent quant à elles retourner dans les installations de l’équipe si elles rendent deux tests PCR négatifs consécutifs, effectués à au moins 24 heures d’intervalle, et sont asymptomatiques pendant 48 heures.