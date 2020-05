NBA, NFL, MLS... Le sport américain se relance timidement

C'est une reprise timide mais qui redonne un peu d'espoir aux amateurs de sport, qui se comptent par dizaines de millions aux Etats-Unis, le pays du sport spectacle par excellence. C'est que le peuple US est en manque cruel de ces dizaines de matches hebdomadaires. Pas de football américain, ni de baseball, de basket, de soccer, de hockey sur glace.... Tout est à l'arrêt dans un pays durement frappé par ma crise du Covid-19.

Mais les choses commencent à bouger timidement, près de deux mois après la suspension de toute activité sportive sur le territoire de l'oncle Sam.

La Ligue professionnelle nord-américaine de basket NBA a ainsi autorisé les équipes à rouvrir leurs installations d'entraînement. Elles pourront y organiser des séances de préparation dans les États où cela a été autorisé par les responsables locaux de la santé publique. Selon les médias américains, les Portland Trail Blazers, les Denver Nuggets et les Cleveland Cavaliers vont immédiatement profiter de l'occasion pour s'entraîner dès vendredi. Les Houston Rockets avaient envisagé de les imiter mais ont repoussé leur reprise au 18 mai.

Le commissaire de la NBA Adam Silver et la représentante du syndicat des joueurs s'entretiendront vendredi avec tous les joueurs qui le souhaitent au sujet des plans visant à relancer lentement la compétition. Les joueurs pourront poser toutes leurs questions.

La NBA est au point mort depuis le 11 mars et le premier cas d'infection détecté parmi les joueurs, celui de Rudy Gobert des Utah Jazz. On ignore encore quand la saison pourra reprendre.



Entraînements individuels autorisés en MLS

La MLS, la ligue de football, reprend les entraînements individuels, à l'instar de quatre clubs (Atlanta United FC, Sporting Kansas City, Inter Miami ou encore Orlando City SC). Ces retrouvailles avec les pelouses, sur la base du volontariat, pour des séances en extérieur et en solo, ne concernent que les franchises des États dont les directives relatives au Covid-19 le permettent.

D'autres clubs éligibles, comme l'Impact Montréal, entraîné par Thierry Henry, ont en revanche décidé d'attendre quelques jours.

Parmi les règles fixées par la ligue, pas plus de quatre joueurs à la fois sont autorisés à s'entraîner, chacun possédant sa portion de terrain. Chaque joueur doit se présenter masqué et se faire prendre la température à son arrivée. Des stations de lavage et de désinfection des mains sont disposées sur site et des places de stationnement sur les parkings sont désignées pour maintenir une distance.

Quant à l'éventuel retour à la compétition, il a été fixé au 8 juin au mieux.

En NFL: les staffs avant les joueurs

La Ligue professionnelle de football américain (NFL) connaît elle aussi un léger frémissement quelque peu encourageant et se prépare à autoriser l'ouverture des sites d'entraînement des 32 franchises le 15 mai.

Dans un premier temps, aucun joueur ne serait autorisé à pénétrer dans les installations, à l'exception de ceux qui poursuivent un programme de rééducation physique qui était en cours lorsque les sites ont été fermés. Mais les staffs et le personnel des franchises pourront retourner travailler pour préparer au mieux une future reprise.