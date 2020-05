Nascar, PGA, NFL, MLS, NBA, Le sport US se prépare à la reprise

Le retour du championnat automobile Nascar dimanche lance le déconfinement progressif du sport aux Etats-Unis, après deux mois d'arrêt dû au coronavirus. L'occasion de faire un point sur le calendrier des reprises de compétitions, à huis clos:

Ils ont fixé leurs dates

Nascar & IndyCar

Ces deux populaires championnats automobiles sont les premiers à s'élancer.

La Nascar dès dimanche, à Darlington (Caroline du Sud), puis mercredi toujours sur le même ovale pour une autre course. Les pilotes enchaîneront ensuite à Charlotte (Caroline du Nord), le 24 et le 27, et à Kansas City (Kansas) le 31. Après quoi, la saison se poursuivra jusqu'à novembre.

L'IndyCar démarrera son championnat le 6 juin avec le GP de Forth Worth (Texas) pour une course nocturne. Après quoi 14 épreuves s'enchaîneront, dont les 500 Miles d'Indianapolis le 23 août et la clôture à St. Petersburg (Floride) le 25 octobre.

Golf

Le retour sur les greens sera officieux dimanche, à Juno Beach (Floride), avec une exhibition impliquant notamment le numéro 1 mondial Rory McIlroy.

La reprise de la saison PGA se fera à Forth Worth (Texas) où se déroulera du 11 au 14 juin le Charles Schwab Challenge. Suivront le Heritage Classic (18-21 juin, Caroline du Sud), le Travelers Championship (25-28 juin, Connecticut) et le Rocket Mortgage Classic (2-5 juillet, Michigan).

Les grands rendez-vous sont fixés: Championnat PGA en août, US Open et Ryder Cup en septembre, Masters d'Augusta début novembre.

Tennis

Pour l'heure, la saison est suspendue jusqu'à juin inclus.

Une prolongation pourrait être décidée, mais en attendant, la saison en dur en Amérique du nord est maintenue, avec les tournois de Newport (ATP, 13-19 juillet), d'Atlanta (ATP, 27 juillet-2 août), de Washington (ATP/WTA, 2-9 août), de San Jose (WTA, 3-9 août), de Toronto (ATP, 10-16 août), de Montréal (WTA, 10-16 août), de Cincinnati (ATP/WTA, 16-23 août), de Winston-Salem (ATP, 23-29 août), d'Albany (WTA, 23-29 août).

La Fédération américaine a assuré à l'AFP qu'elle voulait maintenir l'US Open du 31 août au 13 septembre à New York, tout en élaborant des scénarios alternatifs (délocalisation à Indian Wells ou Orlando).

Football américain

Jusqu'ici épargnée, la NFL compte débuter comme prévu sa saison le 10 septembre, avec l'affiche entre Kansas City Chiefs, champions en titre, et Houston Texans. L'intégralité de son calendrier est inchangé, avec en point d'orgue le Superbowl, le 7 février 2021, à Tampa Bay (Floride).

Ils ont une fenêtre en tête

Boxe

Le promoteur Bob Arum (Top Rank) envisage d'organiser des combats le 9 juin à Las Vegas dans un hôtel du groupe MGM. L'affiche reste à déterminer, mais selon ESPN, un affrontement pour le titre WBO des poids plumes entre le tenant Shakur Stevenson et Miguel Marriaga pourrait en être l'attraction.

Basket-ball

Première ligue à avoir suspendu sa saison le 11 mars, la NBA voudrait reprendre cet été. Le scénario qui "fait sens", selon son patron Adam Silver, est d'avancer directement aux play-offs en les disputant dans une ou deux "bulles". Las Vegas et/ou Orlando tiendraient la corde pour accueillir les équipes dans des zones de quarantaine.

La ligue s'est donné deux à quatre semaines pour décider du sort de sa saison, Silver ayant prévenu qu'en l'absence de vaccin du Covid-19, l'exercice 2020-2021 se jouerait aussi sans fans.

Hockey sur glace

Le calendrier de la NHL étant sensiblement le même que celui de la NBA, les mêmes problématiques lui sont posées et les mêmes scénarios de reprise sont évoqués pour cet été, dont celui de jouer dans quatre "bulles".

Selon le New York Post, la ligue plancherait aussi sur un tournoi à 24 équipes, chaque tour se jouant au meilleur des trois matches.

Baseball

La saison aurait dû débuter le 26 mars. Espérant la faire démarrer en juillet, les propriétaires de la MLB ont proposé aux joueurs de la raccourcir de moitié (82 matches au lieu de 162).

Des réductions de salaires pourraient en résulter, mais si le syndicat des joueurs donne son accord, les équipes rencontreraient surtout celles de leur division, afin de limiter les voyages et les coûts engendrés.

Football

La MLS, qui a suspendu sa saison après deux journées, pourrait, selon certains médias, envoyer ses 26 équipes en Floride pour disputer un tournoi dans une "bulle" à Disney World.

L'idée serait d'arriver en juin pour un mois d'entraînement, avant de jouer, sans qu'il ait été précisé si ces matches compteront pour le championnat en cours.