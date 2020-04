Nafi Thiam envoie un message aux jeunes face au coronavirus

Nafi vous invite à rester chez vous

De son domicile où elle reste confinée, Nafi (25 ans) est consciente de son rôle d'exemple pour tous les jeunes qui suivent ses exploits avec passion. Voici le message d'une championne olympique : "Je peux imaginer que la situation est difficile à gérer pour certains jeunes. Vous avez envie de voir vos amis, de passer du temps avec eux et...je comprends. Moi aussi, ma famille, mes ami(e)s, mon groupe d'entraînement me manquent. mais le mieux pour eux, comme pour moi, c'est que chacun RESTE DE SON COTE !"

Il faut mettre ses désirs de côté

"Les mesures en Belgique ne sont pas les plus compliquées à suivre. Elles ne sont pas les plus strictes non plus. On peut sortir, faire du sport, prendre l'air. Faisons-le...mais seul ! A la limite, accompagné d'une personne avec qui on vit. On a tous envie que cette situation se termine le plus vite possible et que tout revienne à la normale. Tant qu'il y aura des gens qui ne respectent pas les mesures, la situation va perdurer, voire s'aggraver", poursuit Thiam.

Des gens meurent chaque jour

"Il y a des gens qui meurent chaque jour, d'autres qui se font infecter chaque jour...donc je pense que le minimum qu'on puisse faire, c'est de mettre ses plaisirs, ses désirs de côté pendant quelques semaines. Il faut avoir un comportement responsable pour tout le reste de la communauté. Je COMPTE sur VOUS et vous souhaite beaucoup de courage pour la suite...et surtout PRENEZ SOIN DE VOUS !"