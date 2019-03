Mola et Zaferes remportent la WTS à Abu Dhabi, les Belges en retrait

L'Espagnol Mario Mola, triple champion du monde en titre, a remporté l'épreuve inaugurale (sprint) de la série mondiale de triathlon WTS à Abu Dhabi, alors que chez les femmes, l'Américaine Katie Zaferes s'est imposée, vendredi.



Les Belges n'ont pas été à la fête. Marten Van Riel a terminé 38e, Jelle Geens a abandonné. Nos deux triathlètes sont tombés malades deux jours avant la course et n'avaient pas récupéré. Chez les dames, Claire Michel, sortie 45e de l'eau, s'est classée 20e. Un résultat qui la satisfait vu sa préparation perturbée à cause d'une blessure au pied. Pour ses débuts à ce niveau, Jolien Vermeylen a pris la 50e place.

Un peu en retrait après le passage à vélo, Mola a produit une grosse accélération pour revenir sur la tête à 3 kilomètres de l'arrivée. L'Espagnol de 29 ans a du batailler jusqu'au bout pour se défaire du jeune Britannique Alex Yee (21 ans), 2e pour sa première WTS.

La troisième place est revenue à l'Espagnol Fernando Alarza (27 ans), alors que les Français Léo Bergère (22 ans) et Vincent Luis (29 ans) ont sprinté pour la 4e place, qui est revenue à Bergère.

Les Américaines Katie Zaferes (1re), Taylor Spivey (2e) et Taylor Knibb (4e) ont outrageusement dominé l'épreuve féminine, seule la Britannique Jessica Learmonth parvenant à suivre le rythme et empêcher un triplé en prenant la 3e place.

Classement de l'épreuve d'Abu Dhabi (Sprint: 750m de natation, 20 km de cyclisme et 5 km de course à pied):