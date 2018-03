MMA, le sport de combat qui monte

Conor McGregor, l’Irlandais de 29 possède une fortune évaluée à plus de 30 millions de dollars par Forbes grâce à ses exploits dans le MMA.

L'abréviation de Mixed Martial Arts. Comprenez Art martiaux Mixtes. Il s'agit en fait d'un sport regroupant plusieurs techniques et règles des sports de combats traditionnels. Une discipline née aux Etats Unis il y a une vingtaine d'années et qui a depuis fait son trou en Asie et en Europe..

En Belgique, ce sport gagne aussi doucement en popularité. Hier soir, à la Mons Arena, ils étaient plus de 3.000 pour assister à un show de MMA.

Un sport qui plaît mais un sport risqué qui a déjà connu plusieurs décès. Un constat. En France, par exemple, le MMA est interdit à cause de certaines techniques de combat jugées trop dangereuses comme les coups de coude ou les coups portés au sol.

Mais le MMA tend à se professionnaliser :un corps médical, un staff et de nombreuses règles, plus de 70 au total pour assurer au maximum la sécurité des combattants.

Il s’agit donc d’une discipline très particulière, une discipline qui plaît aussi aux femmes. Preuve que même s'ils sont décriés par certains, les arts martiaux mixtes ne cesse pourtant de gagner en popularité chez nous et à travers le monde.