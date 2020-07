Michel Lecomte prolonge l'aventure à la RTBF jusque fin décembre : "Encore quelques objectifs à accomplir"

Après 40 ans au service des Sports et près de 18 ans en tant que rédacteur en chef, Michel Lecomte s’apprête à tirer sa révérence pour vaquer à de nouveaux projets personnels et professionnels. Mais confronté à la versatilité de cette année atypique, il a décidé de poursuivre l’aventure pour quelques mois… jusque fin décembre 2020.

"Je n’irai pas au-delà" assure-t-il d’emblée avec aplomb et le sourire. "Mais je n’allais pas quitter le navire alors qu’il n’y a encore personne pour me remplacer. La procédure pour ma succession n’a pas encore abouti même si elle a été lancée il y a quelques mois. Elle est relancée ce vendredi avec un appel à candidature ouvert jusqu’au 31 août et quelques petits changements. J’ai donc accepté et signifié à ma direction que j’étais prêt à jouer ce rôle de soutien. On va avoir une rentrée particulière avec de nouveaux projets, un calendrier bousculé et donc l’équipe a besoin de stabilité. La laisser dans l’instabilité n’aurait pas été un signe positif."

L’une des questions qui persistait était donc de savoir si Michel Lecomte allait rester à la barre de l’émission La Tribune, diffusée sur nos antennes chaque lundi soir. Là aussi, la réponse est claire : "Ce n’est pas encore sûr qu’il y ait une Tribune. On n’a pas encore d’accord sur tout avec Eleven. Et vous connaissez l’adage qui dit que tant qu’il n’y a pas d’accord sur tout, il n’y a pas d’accord. Et s’il y a une Tribune, je peux vous garantir que je n’en serai pas, c’est très clair dans ma tête depuis toujours. Les objectifs sont d’assurer la meilleure transition pour celui ou celle qui va me succéder"

Face à ce calendrier bousculé et le côté inhabituellement chargé de cette fin d’année civile, Michel Lecomte dresse donc encore plusieurs enjeux : "On a des contrats qui nous permettent de voir venir. Le sport est toujours un bastion important à la RTBF. L’objectif reste le digital, on ne peut pas passer à côté de ça. L’objectif c’est de rendre le sport, qui est populaire par excellence, accessible à tout le monde avec des décodages, de l’analyse claire. Il faut essayer d’entraîner l’ensemble de l’équipe vers là avec un souffle et un enthousiasme collectif. Il faut faire aboutir au mieux de nos intérêts ce contrat avec Eleven, ce qui n’est pas encore le cas. Cela peut s’expliquer par la nouveauté mais il ne faut pas qu’on tarde. Et après, je me lancerai dans une dernière négociation concernant l’Europa League parce que notre public a besoin de direct."

"Dans quelques mois, je ne serai plus au volant du bus, mais assis à l’arrière pour vérifier que tout se passe bien" conclut-il avec le sourire.