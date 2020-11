Michel Lecomte : "Mes arrêts sur image"

On pourra par exemple découvrir dans ce livre les deux images qui ont le plus marqué Michel Lecomte pendant sa carrière. " D’abord celle du Heysel en 1985, je fais mes premières piges pour le centre de Namur et le journal télévisé. Je suis allé me promener l’après-midi et j’ai vu des familles anglaises se rapprocher de familles italiennes… puis des bagarres à la grand-place ? Cela a éclaté le soir. Il y a eu 39 morts. C’est terriblement marquant. Ces images restent ancrées en moi , le défilé des ambulances, les objets laissés par les victimes, les blessés, les morts tout est encore très présent dans ma mémoire. L’autre image est beaucoup plus récente " c’est Eddy Merckx , un personnage exceptionnel sportivement et humainement, ovationné par le public de la grand-place juste avant le grand départ du Tour de France de Bruxelles en 2019 . Voir son émotion à côté de Rodrigo Beenkens qui l’interrogeait reste un vrai moment de bonheur."

L’idée a germé il y a une dizaine d’années, Stéphane Hoebeke, un ami de Michel Lecomte, juriste à la RTBF lui propose de coucher sur papier ses souvenirs, rencontres ou événements qui l’ont marqué. Michel refuse dans un premier temps puis dix ans plus tard, il se laisse prendre au jeu et ressort de sa mémoire ses arrêts sur image. "Ce sont des anecdotes que je raconte, des histoires et des rencontres. Mais je mets aussi un peu de ce qui a été mon histoire personnelle pour que les gens décodent un peu mieux la personne qui est derrière le journaliste qu’ils ont vu pendant toutes ces années."

Après quarante ans de journalisme sportif, Michel Lecomte se dévoile à travers quelques moments choisis de sa carrière. Des instants précis qui l’ont marqué pour différentes raisons. " Ce livre n’est pas un bilan ni une biographie complète, mais plutôt une succession d’arrêts sur image, un retour sur quelques événements marquants, un certain regard sur des personnalités d’hier et d’aujourd’hui, une réflexion sur des pratiques et des valeurs chaque jour éprouvées."

" Justine est devenue une amie. J’ai toujours eu beaucoup d’attachement pour elle dont je sentais la fragilité derrière son discours bien formaté. Justine est une très très grande championne, la volonté dont elle a fait preuve pour aboutir, pour aller là où elle est allée, dans un sport que j’adore regarder à la télévision. J’ai gardé des contacts après sa carrière, elle a l’âge de mes enfants et ses enfants l’âge de mes petits-enfants. Elle a commencé une autre vie à 25 ans avec la famille, avec ce qu’elle a mis en place dans ses projets. C’est extrêmement réjouissant et elle s’est libérée de ce qu’elle a été pour partir vers autre chose, c’est une belle force. C’est aussi une très belle personnalité comme l’est Eddy Merckx et ce sont tout les deux de très grands champions."

Le jour où tout a commencé

" C’était un reportage sur le champion de Belgique de course automobile de côte Tony Gillet, c’était à Profondeville tout près de Namur, j’ai par après suivi Tony Gillet au Paris-Dakar et il est resté un ami très proche." Il se dévoile aussi sur son enfance et son attirance précoce pour le journalisme :" Dans mon village, j’allais voir les gens et je les faisais parler, je pense que j’ai toujours eu cette capacité à faire parler les gens, certains étaient un peu retords et un jour quelqu’un m’a raconté une énormité que je suis allé colporter dans tout le village. Ça m’a fait ma première leçon de journalisme. " Il parle aussi des grandes amitiés qu’il a tissées avec de nombreux sportifs, en plus de Justine Henin et Eddy Merckx, Michel Lecomte est proche de Jean-Michel Saive, Michel Preud’Homme et la liste est longue comme on avait pu s’en rendre compte lors de La Tribune spéciale qui lui était dédiée le 7 septembre dernier.

De ses plus beaux reportages, commentaires en direct et du bonheur et de la difficulté aussi de gérer une rédaction sportive, il répond évasivement à la question que tous les amateurs de foot se posent sur son club préféré. Finalement Michel Lecomte est heureux d’avoir terminé son livre :" Je suis assez content du résultat mais ça a été un très très long travail. Je suis content moi-même d’avoir abouti dans cette démarche mais je n’aurais pas abouti sans l’aide de Stéphane Hoebeke parce que Stéphane a été mon guide dans un jeu des miroirs permanents. On a beaucoup travaillé tous les deux. C’était un vrai travail d’équipe." Et lorsqu’en guise de conclusion, on demande à Michel Lecomte de résumer son livre en une seule phrase, la réponse est claire : "Le printemps de ma mémoire…….."

Le livre "Mes arrêts sur image" sort ce mercredi 18 novembre.