Michaël Phelps, de la natation au triathlon

C'est une constante chez les sportifs de haut niveau. Rares sont ceux qui restent longtemps à l'arrêt après l'annonce de la fin de leur carrière. Et souvent, c'est vers les sports d'endurance qu'ils se tournent une fois leur statut de sportif professionnel au placard: Laurent Jalabert, Jean-Michel Saive, Axel Hervelle, Bixente Lizarazu... Autant de retraités qui ont gardé un pied à l'étrier et se sont tournés, certains vers le cyclisme, d'autres vers le triathlon ou les sports de plein air.

Et ce sera donc bientôt également le cas pour l'athlète le plus titré de l'histoire des jeux olympiques puisque Michaël Phelps (28 médailles dont 23 en or) sera en mai prochain au départ d'un triathlon longue distance, l'Ironman de Tusla dans l'Etat de l'Oklahoma aux Etats-Unis. " Je fais du sport depuis plus de 20 ans, je travaille tous les jours. Je sais que je suis le plus heureux quand je suis en meilleure forme. J'adore le sport. Je ne sais pas si je m'arrêterai un jour. C'est cette folie que j'ai dans ma tête que j'ai à résoudre tous les jours. "

Nul doute que l'ancien nageur (qui possède sa propre marque de maillots de bains et de combinaisons de triathlon) aujourd'hui âgé de 35 ans sera à l'aise pour les 3,8 km de natation que demande le triple fort. Idem pour les 180 kilomètres de vélo qui suivent la sortie de l'eau d'un Ironman, discipline que l'américain a toujours pratiquée en préparation physique d'avant-saison, lui qui enchainait parfois 800 kilomètres par moi sur son home-trainer ou sur les routes vallonnées proches de son domicile. Reste l'inconnue de la course à pied et de la capacité du nageur de courir un marathon après plusieurs heures d'effort. Un 3e partie de triathlon traumatisante pour les articulations qui sera toutefois facilité par la perte de poids du "Kid de Baltimore" qui affiche aujourd'hui 85 kilos sur la balance, soit 10 de moins qu'à l'apogée de sa carrière.