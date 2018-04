Mayweather voudrait sortir de sa retraite pour combattre en MMA

"Si je reviens, cela devra être pour combattre dans un octogone", le ring des arts martiaux mixtes (MMA), a lancé la légende américaine de la boxe Floyd Mayweather samedi à Las Vegas (Nevada).

"La retraite, c'est génial, mais comme vous le savez, je prends ma retraite et j'en sors", a déclaré Mayweather sur la chaîne de télévision Showtime en marge du combat entre le Britannique James DeGale et l'Américain Caleb Truax pour le titre IBF des super-moyens.

"Il est possible que je revienne, mais si je reviens, cela devra être pour combattre dans un octogone", a poursuivi Mayweather qui est resté invaincu durant toute sa carrière de boxeur.

"J'en ai parlé avec mon entourage, j'en ai parlé avec mon conseiller Al Haymon qui m'a dit non, j'en ai parlé avec Showtime et sa maison-mère CBS, car si je reviens il faut que Showtime et CBS soient impliqués", a-t-il précisé.

Comme souvent dans la carrière de celui qui est surnommé "Money" (littéralement "argent") après avoir amassé une fortune colossale sur les rings de boxe, son éventuel retour pour un combat en MMA qui serait très attendu, est une histoire d'argent.

Il n'a pas donné de chiffres, mais il a indiqué par le passé que son objectif était d'atteindre le milliard de dollars pour un seul combat.

"Si la somme d'argent (proposée) est la bonne, je suis prêt à revenir, mais cela va être une somme folle, je peux faire ce que je veux, je suis Floyd Mayweather", a-t-il insisté.

Mayweather, aujourd'hui âgé de 41 ans, était sorti de sa retraite en août 2017 pour affronter à Las Vegas (Nevada) l'Irlandais Conor McGregor, star de l'UFC, le principal organisateur de combats MMA.

Le combat disputé selon les règles de la boxe et suivi par des dizaines de millions de personnes à travers le monde, avait été remporté par Mayweather, vainqueur par arrêt de l'arbitre à la 10e reprise et auteur de sa 50e victoire en autant de combats.

Il lui avait rapporté plus de 300 millions de dollars.

Depuis, l'hypothèse d'une revanche, cette fois selon les règles en cours en MMA où tous les coups ou presque sont permis, est régulièrement évoquée.

Mais McGregor a été inculpé vendredi à New York d'agression et de violences après avoir blessé plusieurs personnes lors de la présentation d'une soirée UFC.

"Quand on a atteint un certain statut, on doit de se comporter de manière classe, il faut être un gentleman", a déclaré Mayweather à propos de McGregor.