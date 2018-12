Mayweather avale Nasukawa en 2 minutes et empoche un sacré pactole

Floyd Mayweather n'a pas fait traîner le combat exhibition disputé lundi à Saitama, au nord de Tokyo face à Tenshin Nasukawa, la star japonaise de kickboxing.

L'Américain, toujours invaincu sur le ring, effectuait un bref retour après avoir battu l'Irlandais Conor McGregor en août 2017, acceptant de remonter entre les cordes lundi juste pour le "divertissement". Le jeune Tenshin Nasukawa, invaincu dans son sport, est allé trois fois au tapis dans le premier round et n'aura tenu la distance que deux minutes.

Deux grosses minutes, trois coups, et un sacré pactole. "Imaginez que je vous dise que je fais 9 millions de dollars pour neuf minutes d'entraînement à Tokyo, vous feriez la même chose à ma place ?", avait provoqué l'Américain surnommé "Money" sur Instagram.

Contre le jeune "Ninja boy", cela n'aura finalement duré que deux minutes pour l'Américain de 41 ans, bien assez pour mettre trois fois au tapis un Japonais beaucoup trop frêle et qui a dû s'adapter à la boxe anglaise, où les coups de pied ne sont pas autorisés contrairement au kickboxing qu'il pratique, et au poids de son adversaire.

Selon certains médias japonais, c'est même presque dix fois plus que toucherait Mayweather pour ce "combat-spectacle" de trois rounds de trois minutes, qui ne comptera même pas dans les palmarès des deux boxeurs, tous deux invaincus.

A Saitama pour le réveillon, il aura fallu attendre de très longues heures, marquées par d'autres combats, pour voir finalement seulement deux minutes de boxe à sens unique.

"Ce n'est que du divertissement", a réagi "Money" après un combat qu'il aura passé à danser, sourire, et donner certes quelques gauches fatales. "On s'est amusés. Et on reste tous les deux invaincus car cela ne compte pas à notre palmarès".