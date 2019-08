Mayank Vaid dépossède Julien Deneyer du record de l'Enduroman

Julien Deneyer avait fait voler en éclats le record de l'Enduroman en retranchant 7 heures à la référence précédente. L'impressionnant record du triathlète namurois n'aura pourtant tenu que quelques jours.



Mayank Vaid, qui réside à Hong Kong, a relié Londres à Paris en 50 heures et 24 minutes. Là où le médecin namurois avait eu besoin de 52h30 pour boucler les 150 km de course à pied, la traversée de la manche à la nage (entre 40 et 60 km en fonction des courants) et puis 300 km à vélo.



L'Indien a fait la différence avec des temps de récupération plus courts, surtout entre la partie course à pied et la partie natation. Le nouveau recordman a couru en 16h35 (contre 15h52 à Julien), il s'est ensuite reposé pendant 5h12 (8h08) avant de nager pendant 12h48 dans une Manche calme (13h14 dans une mer agîtée). Après un court répit de 2h20 (2h21), il a pris la direction de Paris et de l'Arc de Triomphe (13h29 contre 12h55).



Vaid est un spécialiste des efforts d'endurance. Il a notamment couru sept marathons en sept jours sur sept "continents" (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Antarctique, Afrique, Europe, Asie et Océanie) en 2015 et terminé l'Ultraman en Australie (10km de natation, 421 km de vélo et 84 km à pied) après plus de 26 heures d'effort en 2017.



Vaid est devenu le 44e athlète, le premier Indien, à venir à bout de l'Enduroman.