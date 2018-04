Mascotte, tambours, fans, l'UCL s'inspire du sport universitaire américain - © Tous droits réservés

Derrière ce succès (8 finales nationales interuniversitaires pour l'UCL cette année), il y a un projet à l'inspiration américaine assumée. Pratiquer le sport à l'université, c'est effectivement très développé aux Etats-Unis, mais le système y est totalement différent. En schématisant à l'extrême, toutes proportions gardées, on peut dire qu'aux USA, des sportifs font des études, alors que chez nous, des étudiants font du sport. Reste que l'identification à son université peut être un facteur de motivation. Kevin Weber, coordinateur des équipes louvanistes : "Le modèle vient de là-bas. Potentiellement, nos étudiants étaient demandeurs. C'est venu petit à petit, et on est arrivé en quelques année à attirer un public de plus en plus nombreux dans nos équipes. Avec ce public, on a pu créer encore plus, c'est à dire il y a un peu plus de 2 ans la création de nos Wolves, le surnom de nos différentes équipes. On travaille en parallèle sur l'image, sur le textile, et sur le sentiment d'appartenance."

Fierte et bonne ambiance

Les supporters ont aussi leur t-shirt "griffé", le Loup s'affiche. Pour les joueurs, c'est un vrai coup de boost. Mais on garde les pieds sur terre. "On n'est pas encore aussi développés qu'aux Etats-Unis" admet Quentin, futur ingénieur civil architecte et basketteur. "Là-bas ce sont des personnes qui doivent aussi se montrer à l'université pour pouvoir jouer plus tard en NBA ou dans de grands championnats, alors qu'ici c'est pas l'objectif prioritaire de devenir professionnel. C'est juste un hobby en plus..."