Marino Vanhoenacker décroche son 17e titre Ironman à Port Macquarie

Marino Vanhoenacker a réussi à ajouter un 17e titre à son palmarès sur le circuit Ironman, dimanche à Port Macquarie, en Australie. Le Brugeois de 41 ans a signé un nouveau record de la course en 8h14:37. Il devient le premier triathlète au monde à remporter une épreuve Ironman sur chaque continent.



Au terme des 3,8 km de natation, 180 km de vélo et 42,195 km de course à pied, Vanoenacker a devancé de plus de trois minutes l'Australien Luke McKenzie (8h18:10) et de près de 12 minutes le Néo-Zélandais Mark Bowstead (8h26:25).



Marino Vanhoenacker, victime d'une fracture du sternum en avril 2017, a ainsi renoué avec la victoire grâce surtout à un marathon couru en 2h54:12. Il était le seul représentant belge parmi les professionnels.



Outre son titre en Australie, Vanhoenacker, octuple vainqueur en Autriche à Klagenfurt, s'est également imposé au Canada, au Brésil, aux Etats-Unis, en Allemagne, Malaisie et Afrique du Sud.



Chez les dames, la victoire est revenue à la Britannique Laura Siddall, en 9h05:58, devant la Néo-Zélandaise Melanie Burke (9h29:51) et l'Américaine Kelsey Withrow (9h45:00).