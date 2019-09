Marieke Vervoort réalise son dernier souhait sur le circuit de Zolder

L’athlète en fauteuil roulant Marieke "Wielemie" Vervoort a réalisé jeudi son dernier souhait en roulant à bord d’une Race Lamborghini Huracan Evolution sur le circuit de Zolder. Vervoort, 40 ans, souffre d’une maladie dégénérative incurable. "J’ai pu réaliser beaucoup de rêves. Celui-ci est le dernier", a déclaré la championne paralympique 2012.

Le dernier souhait de Marieke Vervoort a été organisé en collaboration avec Niels Lagrange, qui pilote une Lamborghini en Championnat d’Europe. "Le soleil brille, la Lamborghini est prête et l’adrénaline traverse mon corps. Je me sens bien et je suis prête pour cela, même si cela va demander beaucoup à mon corps", indiquait Vervoort peu avant son défi. Une course sur le circuit de Zolder figurait depuis longtemps sur la 'bucket list' de Vervoort. "J’ai pu réaliser beaucoup de rêves. Celui-ci était le dernier. Je me rends seulement compte qu’il était très difficile à réaliser, car obtenir un deuxième siège est compliqué", a raconté l’athlète.

Atteinte d’une maladie dégénérative incurable, Marieke Vervoort a fait le choix il y a plusieurs mois de se faire euthanasier. En attendant ce moment, l’ancienne championne réalise ses rêves malgré la douleur quotidienne. "Elle continue à me surprendre", explique Odette Pauwels, sa maman. "Je suis contente qu’elle continue à se battre. Mais ces derniers temps, elle a eu des jours très compliqués. C’est difficile mais c’est chouette qu’il y aie encore des moments comme aujourd’hui."

A l’arrivée c’est un beau rêve réalisé. D’ailleurs Marieke en a encore un ou deux, peut-être réaliser un tour en hélicoptère mais son état continue de se détériorer. Et elle ne sait pas si elle aura l’occasion de profiter encore de l’adrénaline qu’elle aime tant.