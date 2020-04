"Made in USA": NBA, "The Last Dance", le docu-série sur Michael Jordan!

"Made in USA". Fabriqué aux Etats-Unis. Les Etats-Unis de la démesure. Les Etats-Unis du contraste. Les Etats-Unis du paradoxe, parfois, aussi. Mais surtout les Etats-Unis du... sport! Dans cette série, parlons donc de sports "Made in USA". NFL, NBA, MLB, NCAA, MLS, etc... Saison 1. Episode 6.

"The Last Dance" est le titre d'un "docu-série" de 10 épisodes consacré à l'hégémonie de Michael Jordan et des Chicago Bulls sur les années 90 de la NBA et du basket mondial. C'était donc "la dernière danse". Le nom donné par Phil Jackson, alors coach de l'équipe, à cette saison 1997-1998. Dernier chapitre des 6 titres gagnés par la franchise.



"First things first", première chose : le résultat est à l'hauteur de l'attente. Le talent, le professionnalisme et l’expérience d'ESPN (et de Netflix) n'ont plus a rien à prouver dans le domaine des documentaires sportifs. La réussite du scénario était déjà écrite par le succès, la carrière et les faits eux-mêmes de Michael Jordan.

Yann Ohnona, journaliste spécialiste Basket au quotidien "L'Equipe" a pu regarder en exclusivité les 5 premiers épisodes. Il nous livre ses impressions.

"Le documentaire raconte, plus de vingt ans après, pourquoi c'est pas aussi simple et aussi évident qu'on peut le penser.

Parce que quand on regarde les choses aujourd'hui, les gens qui ne connaissent pas bien l'histoire des Bulls ou de Michael Jordan peuvent se dire Jordan, c'est simple, on le mettait dans une équipe et ils gagnaient le titre. Et en fait, on découvre que cette année là, c'était le bazar dans l'équipe. Le coach allait partir. Scottie Pippen était en conflit avec son manager. Donc, c'était dur de maintenir l'excellence. Et on découvre tout ça en coulisses puisqu'il y a une équipe de caméras qui a suivi l'équipe des Bulls pendant toute la saison. Il faut se rendre compte, c'est inimaginable en 1997. Il n'y a pas encore la télé réalité qui est partout sur les écrans. C'est fou de se dire que pendant une année entière, ils étaient avec eux dans le vestiaire."

Prévue initialement en juin pendant les "Finals 2020", la diffusion du docu par ESPN et Netflix a été avancée. Et ce, à cause du "Lockdown" mondial et, il est vrai, à la demande générale des fans de basket et de sport en manque d'émotions fortes. Yann Ohnona poursuit : "Alors donc ça a été très compliqué. J'ai eu la chance de pouvoir m'entretenir avec le réalisateur, Jason Hehir. Il y a eu une conférence de presse quelques jours avant le lancement. Il nous a raconté qu'il est confiné encore aujourd'hui dans son appartement à New York. Avec ses collaborateurs, ils ont l'habitude de travailler dans des studios, il appelle ça des "Millions dollars Studios", des studios de montage où cela coûte très cher de travailler. Et au lieu de ça, ils ont tous installé des studios semi-pro avec des logiciels, chacun chez soi. Et ils s'appellent. Ils font des videos conférences "Zoom", un peu comme tout le monde aujourd'hui dans le contexte actuel. Ils sont en train maintenant, à l'heure ou on parle, de finir les deux derniers épisodes. Ils n'ont pas bouclé encore le travail..."

C'est aussi, comme toujours, remarquablement réalisé et filmé. En plus d'un énorme travail de production et de journalisme. Il y a donc ces images d'archives inédites et aussi, il y a une centaine d'interviews qui ont été réalisées. "Avec les joueurs de l'époque, avec des joueurs d'aujourd'hui. Avec même Kobe Bryant qui fait une apparition. Il avait été interviewé une semaine, vous imaginez, avant sa tragique disparition. Il y a Barack Obama qui participe. Il y a aussi... Carmen Electra, qui vous racontera quelques scènes intéressantes dans des hôtels de Las Vegas avec Dennis Rodman..."

Ce qui est peut être le plus intéressant, et aussi nouveau, dans ce documentaire événement, c'est qu'il montre la part d'ombre de Michael Jordan. "Je pense que Jordan aujourd'hui, c'est une icône. Alors, on peut citer Mohamed Ali. Ensuite, je ne suis pas sûr que la liste soit très grande. Et, Jordan, aujourd'hui, il fait partie de la pop culture. Ce sont les chaussures... En fait, c'est vrai que le truc le plus marquant, ce sont les jeunes autour de nous, autour de vous avec "ses" chaussures aux pieds. C'est comme ça, en fait, à tous les âges. Il est présent. Mais c'est vrai que les jeunes ne savent pas. C'est ce que nous disait Steve Kerr avec qui on a pu s'entretenir. Les jeunes ne réalisent pas ce que signifiait la domination de Michael Jordan. Il nous a expliqué, lui qui s'est battu avec Jordan lors d'un entrainement, qu'il fallait avoir un gros caractère pour s'entraîner avec Jordan. Steve Kerr, l’entraîneur actuel des Golden State Warriors, en tant que joueur, a gagné trois titres avec les Bulls en 1996, 1997 et 1998. Il nous expliquait que Jordan met une pression énorme.

Sa seule présence fait que tu es obligé d'élever ton niveau de jeu, sinon tu vas te faire écraser mentalement.

Il ne vous laissait pas tranquille. Et dans ce documentaire, Jordan répond la dessus. Il explique. Oui, on va me voir comme un tyran. Mais, c'est comme une pulsion. Je veux gagner. Et je vais gagner. Si tu viens avec moi, tu vas devoir jouer comme moi parce que, sinon, je ne vais pas te laisser tranquille, je vais pas te lâcher. Et donc, c'est une épreuve de force permanente. Ca devait être épuisant pour tout son entourage."

"Last but not least", enfin, il faut peut-être garder à l'esprit que cette mentalité de gagnant est toujours présente aujourd'hui! Face à la "compétition" de Kobe Bryant, Lebron James, Stephen Curry ou encore Kawhi Leonard pour le "Hall of Fame" et continuer à marquer de manière indélébile et éternelle la légende du basket.

"C'est à dire qu'il faut savoir que Jordan a fait huit heures d'interviews en trois sessions. Ce qui est inimaginable... Depuis que Jordan a pris sa retraite en 2003, il avait donné une seule interview, et une vraie interview en longueur de plusieurs heures, c’était en 2013. Donc, il a passé huit heures devant les caméras. Déjà, il se livre. C'est la première fois qu'on le voit livrer comme ça. Puis, ensuite, il contrôle un petit peu le contenu puisqu'il y a une de ses sociétés qui est associée à la production. Donc ça ne veut pas dire qu'ils ont le final cut. Mais ça veut dire qu'ils ont quand même regardé les épisodes. Donc, au bout d'un moment, si quelque chose leur avait fondamentalement déplu, je pense qu'ils auraient fait signe à la réalisation.

Et montrer la part d'ombre d'un champion, cela permet aussi quelque part de l'humaniser un petit peu.

On peut explorer les deux versants de sa personnalité. Le compétiteur maladif qui veut gagner et de l'autre côté, celui qui, du coup, fait souffrir et est un peu destructeur avec tout ce qui est autour de lui. Cela permet de créer un équilibre. Moi, je pense que c'est intéressant d'un point de vue de l'image. Donc, ça permet de lui redonner aussi une crédibilité complète, un portrait complet. Je pense que c'est bien joué de la part de son camp Jordan."