Luis, vainqueur à Yokohama, accroît son avance en tête de la WTS, Van Riel 8e

Van Riel, excellent nageur, est sorti de l'eau dans le trio de tête en compagnie de Schoeman et Luis. Il s'est glissé dans le bon groupe à vélo. Les 11 échappés ont tenu tête au peloton et ont rallié la 2e transition avec 45 secondes d'avance.

Luis, 5e à Abou Dhabi pour l'ouverture de la saison et 4e à Hamilton aux Bermudes, a devancé au sprint samedi le Sud-Africain Henri Schoeman , médaillé de bronze aux Jeux olympiques à Rio en 2016, et le Hongrois Bence Bicsak . Il accroît son avance sur l'Espagnol Fernando Alarza , 6e samedi.

Le triathlète français Vincent Luis , vice-champion du monde l'an passé, a remporté samedi l'épreuve de Yokohama (Japon) comptant pour la World Triathlon Series et en profite pour accroître son avance en tête du classement. Notre compatriote Marten Van Riel s'est classé 8e, son meilleur résultat de la saison. Jelle Geens , l'autre Belge engagé, a terminé à la 35e place.

Le double médaillé de bronze européen s'est accroché pendant la moitié de la course à pied avant de devoir laisser filer le quatuor Luis-Bicsak-Schoeman-Gomez. Il a sans doute payé cet effort dans le dernier tour et n'a pas pu résister aux retours d'Alex Yee, Fernando Alarza et Luke Willian.



A 29 ans, Luis s'est fixé cette saison pour objectif de décrocher le titre mondial, décerné à l'issue des huit étapes de la WTS à Lausanne le 31 août.