Lucien Levaux est décédé. Il a incarné l'esprit Standard pendant plusieurs décennies….

Une bien triste nouvelle dans le monde du football liégeois. Lucien Levaux nous a quittés à l‘âge de 81 ans…

Durant la (longue) période où il a été l’attaché de presse du Standard, Lucien s’est toujours coupé en quatre pour servir au mieux les intérêts des journalistes. Cette fonction, nouvelle à l’époque, il en a été, à la fois, le précurseur et l’incarnation. Et toujours dans la bonne humeur. Avec un sens inné de la débrouillardise et de l’organisation en toutes circonstances. Et un art maîtrisé de la communication. Bref, un public-relations en osmose avec l’esprit liégeois….

Il a vécu les grandes heures du club de Sclessin, traversant les directions successives avec le même bonheur. Il a été le témoin des grandes mutations du club et, notamment, l’achat des terrains au Sart-Tilman par Roger Petit, l’ancien grand patron du matricule 16. Roger Petit était connu pour être particulièrement économe. Pour ne pas dire avare. Or, en 1969, après la victoire historique des Liégeois au Real Madrid 2-3 en coupe d’Europe des clubs champions, Petit avait proposé à Lucien Levaux d’inviter les journalistes dans une discothèque. Histoire de fêter dignement l’exploit. Et ajoutant que le club allait leur offrir le champagne. A la grande stupéfaction de l’ami Lucien. La soirée battait son plein lorsque M.Petit s’éclipsa discrètement et Lucien Levaux se retrouva, alors, avec une addition particulièrement salée sur les bras…

Personnage attachant, fort en gouaille et en gueule, véritable bout-en train des voyages européens du Standard, Lucien Levaux avait un humour décapant. Ce qui l’avait naturellement rapproché du journaliste Roger Laboureur. Ces deux là étaient devenus inséparables. Et notre ex-collègue et confrère était très ému aujourd’hui au téléphone en évoquant tous ces souvenirs avec nous….