Luca Brecel s'impose in extremis au 2e tour du UK Championship

Luca Brecel (WS 13) a une nouvelle fois dû s'employer pour s'imposer au UK Championship de snooker, dimanche à York en Angleterre. Brecel a finalement battu 6-5 l'Anglais Liam Highfield (WS 55) afin de valider son ticket pour le 3e tour.

Le Limbourgeois de 23 ans, vainqueur 6-4 du Chinois Fan Zhengyi (WS 120) au premier tour, a été poussé jusqu'à la 11e et dernière frame par l'Anglais de 27 ans. Brecel avait pourtant très bien débuté la partie, menant 3-1 grâce à des centuries de 135, 109 et 101. L'Anglais, qui a ensuite mené 3-4, a finalement été battu dans la manche décisive par le Belge.

Brecel défiera le Chinois Lu Ning, âgé de 24 ans et 112e mondial, pour une place en huitièmes de finale.

Le UK Championship est un des trois plus prestigieux tournoi de la saison avec le Masters et le Championnat du monde. L'année dernière, le fantasque et talentueux anglais Ronnie O'Sullivan s'était imposé, remportant son 18e titre dans ce qu'on appelle la 'triple couronne'. En cas de victoire en finale le 9 décembre, 'The Rocket' dépasserait l'Écossais Stephen Hendry et deviendrait ainsi le joueur le plus titré dans ces trois tournois.