Louis Toussaint à l'assaut du monde

"Alors que j’étais encore à l’hôpital, je savais que je continuerais le sport. C’est un exutoire. Il me permet de continuer à vivre. Grâce au sport, j’ai la chance de vivre plein de belles émotions. L’esprit de compétition, c’est quelque chose que j’aime. Mais plus dans l’idée de progresser individuellement que d’être plus fort que les autres." Logiquement, en quittant l’hôpital dans sa chaise roulante, le Namurois, ancien grand espoir du cyclisme wallon, s’est tourné vers le handbike : "C’était difficile parce que trop proche du vélo que je pratiquais avant. On est d’office plus forts avec les jambes qu’avec les bras. Du coup, je comparais tout le temps mes moyennes et ça me faisait déprimer." Louis s’est donc tourné vers le para-aviron qu’il découvre lors d’une journée d’initiation. Les bras à la place des jambes. "C’est un très beau sport, très esthétique. L’eau, c’est mon nouvel espace de liberté."

Il se voyait cycliste professionnel. Mais un accident, lors d’un entraînement, en a décidé autrement. "J’ai perdu mes jambes mais pas mon esprit de sportif de haut niveau", lance tout de go Louis Toussaint , sourire ravageur et communicatif.

Louis Toussaint lors d’un entraînement avec Maxime Richard, quadruple champion du monde de kayak - © RTBF.be

Cette semaine, Louis participera aux championnats du monde en Bulgarie avec l’ambition d’intégrer le top 10. "La particularité, c’est que Louis a face à lui des adversaires qui n’ont pas le même handicap", explique Louis Pieters son entraîneur. "Lui est paralysé au niveau des jambes et des abdos. Alors que certains de ses concurrents sont amputés. Cela signifie donc qu’ils ont plus de force au niveau du torse. Il aura donc toujours plus de difficultés à s’imposer puisque lui n’utilise que ses bras et ses épaules."

"L’objectif, à terme, c’est Tokyo en 2020. Représenter son pays aux jeux, c’est un rêve absolu. Mais pour ça, il faut encore bosser dur. Il m’arrive évidemment d’être nostalgique par rapport à mon passé de cycliste parce que c’était une belle période. Mais si on me demande si j’aimerais revenir à ma situation d’avant le handicap, je réponds toujours non. Parce que beaucoup de choses ont changé et évolué. Et je trouve que ma vie actuelle, elle est plutôt cool."

Un vent de fraîcheur. Une leçon de vie.