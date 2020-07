Little Belgium : un 21 juillet à vélo sur un tracé bien belge

La Butte du Lion de Waterloo - une des haltes de Little des Belgium - © EMMANUEL DUNAND - AFP

Le projet est né l’an dernier dans l’esprit de son créateur, Sébastien Nolens. Ce fan de cyclisme voulait pédaler le jour de la fête nationale belge et la veille en préparant son parcours, le tracé est né : "Je voulais faire du vélo et passer voir mes parents. La veille, j’ai dessiné sur la carte et je suis arrivé à ce parcours que j’ai parcouru seul l’année dernière. Et en fait, j’étais surpris, je trouvais que ça passait par pas mal d’endroits avec une histoire nationale importante et puis le tour ne passait pas par de trop grandes chaussées donc je trouvais ça vraiment bien. Ça m’a donné l’envie de le partager et de faire quelque chose de plus groupé."

"Un dessin parfait de la Belgique pour le 21 juillet"

Ainsi naît donc Little Belgium, le projet de Sébastien. La "balade" fait 300 kms avec un total de près de 3000 m de dénivelé et comme le précise bien Sébastien, "il s’agit d’un tour qui n’est pas une course". Avant de poursuivre : "un tour qui dessine exactement les frontières de la Belgique mais en plus petit. On ne suit pas les frontières de la Belgique mais on fait un parcours qui a le même dessin. Le but étant d’avoir, à la fin de la journée, sur son application GPS un dessin parfait de la Belgique pour le 21 juillet."