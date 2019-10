Les Tornados en team building et en trekking au Népal - Athlétisme - 25/10/2019 Les Belgian Tornados sont arrivés aujourd’hui au Népal où ils s’apprêtent à vivre une grande expérience de Team Building en réalisant un trekking qui va les emmener au pied de l’Everest, au camp de base de la plus haute montagne du monde. Pendant 15 jours de marche, ils atteindront une altitude de 5.300 mètres afin de resserrer les liens du groupe en prévision des jeux de Tokyo l’été prochain. Les relayeurs ont également tenu à voir plus loin qu’un simple team building, comme le déclare Dylan Borlée : "Pour moi ce sera la première fois que je fais un trek comme ça, d’aller jusqu’au camp de base. On va voir des décors magnifiques, mais c’est surtout aussi pour une association qui nous tient à cœur, SOS Villages d’Enfants et visiter un village là-bas. C’est un tout qui fait que le voyage sera particulier et super sympa. On verra sur place, j’espère que mon corps réagira bien par rapport à l’altitude."