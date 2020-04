Les sportifs se confi(n)ent : Alexandra Tondeur championne du monde de triathlon "habituée" à la solitude

Alexandra Tondeur, championne du monde de triathlon longue distance espère que cette période de confinement va faire changer les consciences. Habituée à s’entraîner seule toute l’année, elle arrive à gérer ce confinement.

C’est au moment où le soleil s’apprête à se coucher que la triathlète, boulimique de travail, se pose. Pour se confier. Sur ce confinement qui a chamboulé sa saison mais pas véritablement ses journées d’entraînement.

"J’ai choisi ma lumière préférée de la journée. Entre chien et loup. C’est le moment où je reviens après une grosse journée d’entraînement. Parce que contrairement à pas mal de sportifs professionnels, je fais une discipline dans laquelle je peux continuer à pas mal m’entraîner. Je m’entraîne encore entre 6 et 8 heures par jour"

La championne du monde en titre de triathlon longue distance fait partie des 177 athlètes professionnels sous contrat avec l’ADEPS. La Brabançonne wallonne bénéficie donc d’une dérogation ministérielle pour continuer à s’entraîner.

Habituée à la solitude

Alexandra vit relativement bien ce confinement, elle qui a l’habitude d’être souvent seule. "Je suis une des seules triathlètes professionnelles en Wallonie et donc j’ai l’habitude d’être toute seule, de voyager seule, de m’entraîner seule partout dans le monde. Là je reviens de trois mois d’entraînement où j’étais seule en Espagne. J’habitais seule dans un appartement. Je traversais la rue pour aller m’entraîner en natation et faire de la muscu. L’après-midi je roulais ou courais donc être seule c’était mon quotidien »

La triathlète, de nature positive, essaie de voir les côtés positifs de ce confinement. « Plutôt que d’attendre on a décidé, avec mon staff, de profiter de cette période sans compétition pour aller chercher des pourcentages de performances et en travaillant donc très dur pour être au top au moment où la compétition reprendra. Parce que je suis faite de ce bois-là »

Cela dit, cette compétitrice hors pair aimerait être fixée sur le moment de son retour à la compétition.

« Le point négatif, qui est très difficile à vivre pour moi, c’est finalement s’entraîner pour pas grand-chose parce qu’on passe notre vie à voir les annulations qui passent sous notre nez. C’est très difficile pour moi de ne plus aller sur le terrain. En même temps il faut aussi avouer je ne pourrais pas me retrouver sur un podium à sabrer le champagne en sachant que partout dans le pays il a des gens qui luttent pour vivre ».

"Le meilleur est à venir… "

Pour garder sa motivation intacte, Alexandra Tondeur garde dans un coin de sa tête une phrase de son ancien entraîneur Luc Van Lierde. « Luc me disait toujours « The best is yet to come » le meilleur est à venir. Donc quand on va sortir de cette période il faudra quand même faire une grosse remise en question pour toute une série de choses. On ne peut pas continuer comme on faisait avant, même dans le sport. J’ai confiance en l’humain et à ses capacités d’adaptation »

Pour conclure, l’athlète de Court-Saint-Etienne, qui n’aime pas les discours moralisateurs, pense que chacun doit avoir le sens des responsabilités. « Je ne suis pas du style à vous dire « restez chez vous » mais chacun doit vivre avec sa conscience. On vous a fait des recommandations. Je pense qu’on a une Première Ministre qui est extraordinaire et qui a été très claire par rapport à ça. On vous a fait des recommandations et maintenant chacun doit vivre avec sa conscience »

Alexandra Tondeur rêve à présent de retrouver le goût de la compétition avec en point de mire de cette année 2020 une qualification pour l’Ironman d’Hawaï qui devrait avoir lieu en octobre.