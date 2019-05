Les Belgian Tornados eux, ont décroché la médaille de bronze du 4x400 m messieurs des Relais Mondiaux d'athlétisme, dimanche à Yokohama, au Japon. Dylan Borlée, Robin Vanderbemden, Jonathan Borlée et Jonathan Sacoor, dans cet ordre, ont signé le 4e temps de la finale en 3:02.70, mais sont montés sur la 3e marche du podium quelques minutes après la course à la suite de la disqualification des Etats-Unis, qui avaient terminé en 2e position.

Mine de rien, les mondiaux de relais de Yokohama ne s’annonçaient pas nécessairement sous les meilleurs auspices. Chez les messieurs, il y avait le forfait du capitaine, l’homme de toutes les finales, Kevin Borlée. Celui, pour les séries, de Jonathan Borlée. Chez les dames les renoncements pour blessure de Margo Van Puyvelde, mais surtout de Cynthia Bolingo. Des absences qui allaient en fait ouvrir la porte à autant de beaux exploits.

Une première sans Kevin Les relais 4x400 : la « Génération Borlée » a fait des petits… - © ROGER SEDRES - BELGA Jusqu’à ce mondial, Kevin Borlée avait disputé les 22 finales continentales ou mondiales du relais depuis 2008. Soit 22 finales et 11 médailles. Son absence pouvait légitimement laisser penser que le 4x4 ne pourrait être aussi compétitif. Et bien non ! Plus que des remplaçants… Julien Watrin, Robin Vanderbemden et plus qu'un titulaire : le prodige Jonathan Sacoor. Tous ont démontré que la science de la course, la répétition des efforts,... tout cela est déjà formidablement bien intégré. Résultat : une 4e place qui devient « bronzée » suite à la disqualification des Etats-Unis. Première nation européenne et voilà les « Tornados » avec une 23e médaille autour du cou. Et un podium mondial pour la 4e fois de leur histoire (après l’argent aux mondiaux en salle de Doha en 2010, le bronze aux mondiaux de relais en 2015 et le bronze encore aux mondiaux de Birmingham l’an passé). Vingt-trois médailles, la première sans Kevin Borlée,… tout cela est prodigieux.

Les filles au diapason Les relais 4x400 : la « Génération Borlée » a fait des petits… - © ROGER SEDRES - BELGA Que dire alors des « Cheetahs » ? Elles ont assuré comme des grandes. Car là aussi on pensait que les absences conjuguées de Cynthia Bolingo, Margo Van Puyvelde ou encore Justien Grillet allaient peser lourd dans la balance. Mais c’était sans compter sur les ressources mentales de ce groupe hors pair. De cette équipe emmenée par une Camille Laus déchaînée et une Hanne Claes expérimentée. Deux capitaines de route qui ont su, avec la coach Carole Bam, intégrer la jeune garde plus vite que prévu. Pauline Couckuyt (bientôt 22 ans), Lucie Ferauge (19 ans) et la benjamine Liefde Schoemaker (à peine 16 ans) se sont toutes retroussé les manches, en avalant leur salive, et en gérant le stress. Tant en séries qu’en finale du 4x400 dames et du relais mixte, elles ont bien couru, elles ont assuré les gamines ! De quoi nous rassurer sur la profondeur du « banc » des réservistes qui n’auront bientôt rien à envier aux titulaires.

Camille Laus en feu Les relais 4x400 : la « Génération Borlée » a fait des petits… - © ROGER SEDRES - BELGA La compagne de Kevin Borlée est le symbole de cette équipe qui a surtout mis en lumière cet hiver Cynthia Bolingo pour son incroyable parcours à l’Euro en salle. Mais Camille est une « leader » dans l’âme. Une fille transformée depuis son passage dans le clan Borlée. Jacques a su en tirer le meilleur. Mais c’est surtout une bête de course…qui ne lâche rien. En finale B du 4x400, la Belgique n’a plus le choix. Il faut arracher une des deux premières places pour décrocher la qualif pour les mondiaux de Doha en septembre. C’est la voie la plus directe. Hanne Claes, Pauline Couckuyt et Liefde Schoemaker font alors ce qu’elles peuvent pour rester au contact des Pays-Bas et de l’Allemagne en tête. En cédant le témoin à Camille Laus pour le dernier tour de piste, on sait que ce ne sera pas facile. Mais la détermination, la rage de la capitaine va la faire s’envoler dans une dernière ligne droite de feu. Un finish ahurissant pour brûler la politesse et la 2e place (qualificative) à l’Allemagne… les « Cheetahs » exultent comme si elles étaient médaillées. Récompense méritée !

Trois relais à Doha Restait à qualifier (cerise sur le cake) le relais mixte (deux hommes et deux femmes) pour les mondiaux de septembre. Chose faite brillamment grâce à une série qualificative rondement menée par Dylan Borlée, Julien Watrin, Liefde Schoemaker et Camille Laus. Une première place en série, synonyme de finale A (8e place à la clé) et de mondiaux. Restera à « manager » tout ce petit monde avec trois relais, des gestions de composition pas toujours simples vu le calendrier annoncé. Tout en jonglant avec les courses individuelles des uns, des unes et des autres. Casse-tête en vue et problèmes positifs à régler. Pour deux coachs à succès à qui il faut dire merci... Jacques Borlée et Carole Bam ont hâte d’y être. Ca tombe bien...nous aussi !