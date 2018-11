Les Red Lions défaits par les Pays-Bas au terme d'une rencontre très rythmée

Pour leur avant-dernier match de préparation sur le sol belge en vue de la Coupe du monde en Inde, l'équipe nationale messieurs de hockey s'est inclinée 3-4 (mi-temps: 2-2) face aux Pays-Bas, 4e nation mondiale, dimanche après-midi, dans les installations du White Star, à Evere.

Sans Simond Gougnard, Sébastien Dockier et Cédric Charlier, tous trois légèrement blessés, ainsi que privé d'Arthur De Sloover, malade, les Red Lions, classés au 3e rang mondial, ont bien équilibré les échanges durant le premier quart-temps. Hormis un penalty corner (pc) des Néerlandais, bien stoppé par Vincent Vanasch, qui fêtait sa 200e cap, les deux gardiens n'eurent pas encore l'occasion d'intervenir. Cela changea durant la période suivante. D'abord dans les clan batave, où Tom Boon convertit un penalty stroke obtenu après une belle combinaison entre Florent Van Aubel et Tanguy Cosyns arrêtée fautivement par la défense adverse (18e). Une courte période de déconcentration des Belges s'en suivit. Ils encaissèrent deux buts consécutifs de Billy Baker (20e) et Valentin Verga (22e). Le premier pc belge ne donna rien, mais sur l'action suivante, Boon adressa une longue balle que Nicolas De Kerpel réussit à dévier dans le but de Pirmin Blaak (27e/2-2).

Le rythme, qui n'avait rien d'amical, augmenta encore en deuxième mi-temps, tout comme le pluie qui redoubla d'intensité. Grâce à leur capitaine Thomas Briels (44e), les Lions reprirent l'avance en fin de troisième quart contre des adversaires invaincus sur leur derniers matchs de préparation et que la Belgique pourrait bien retrouver en demi-finale du prochain Mondial. Les Oranje prouvèrent ainsi leur efficacité offensive renversant la situation en fin de partie. En profitant d'abord d'une mauvaise relance de la défense, via Jeroen Hertzberger (48e), puis sur une action conclue par Bob de Voogd (51e).

La Belgique, vainqueur samedi 4-1 de l'Irlande (FIH-10) jouera son dernier match préparatoire à la Coupe du monde, mercredi soir face à la France (FIH-20).

Les Red Lions, versés dans le groupe C de la Coupe du monde en Inde, auront l'honneur d'ouvrir le tournoi le mercredi 28 novembre contre le Canada (FIH-11), avant de rencontrer le pays hôte (FIH-5) et l'Afrique du Sud (FIH-15). Le premier de chaque poule sera directement qualifié pour les quarts de finale. Le 2e et le 3e de chaque groupe disputeront un barrage pour rejoindre le top 8.