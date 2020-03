Les qualifications olympiques de boxe se poursuivent malgré le coronavirus

Les épreuves européennes qualificatives pour les Jeux Olympiques de Tokyo se poursuivent à huis clos à Londres, lundi, malgré les craintes liées à la propagation du nouveau coronavirus qui a déjà bouleversé le calendrier sportif dans le monde.

L'épreuve avait démarré samedi devant des spectateurs à la Copper Box Arena et doit se terminer le 24 mars, mettant aux prises quelque 350 boxeurs et boxeuses venus de dizaines de pays différents. Il s'agit de la première compétition ouvrant les portes du tournoi olympique cet été au Japon.

Mais le groupe de travail du Comité international olympique de la boxe avait annoncé dimanche dans un communiqué que la suite de l’événement se déroulerait à huis clos "en raison de la situation changeante avec le coronavirus et des inquiétudes pour le bien-être du public, des athlètes et des volontaires".

Peu avant cela, le président de la Confédération européenne de boxe (EUBC), Franco Falcinelli, s'était dit "très préoccupé" que la compétition se tienne jugeant "très élevé" le risque d'infection pour les boxeurs.

Falcinelli s'était aussi inquiété de possibles difficultés des athlètes pour retourner chez eux en raison des restrictions du trafic aérien. Les organisateurs avaient assuré que des mesures avaient été prises pour limiter les risques.

"Nous avons demandé à toutes les équipes de se laver les mains régulièrement", avaient-ils expliqué dans un communiqué.

"Si un membre de leur équipe commence à avoir des symptômes de rhume ou de grippe, il leur a été conseillé de s'isoler, rester en intérieur, éviter tout contact avec d'autres personnes et de contacter le responsable médical du comité d'organisation local".

Des prises de température quotidiennes sont également prévues.



Le snooker "résiste" aussi

Le bilan du Covid-19 en Grande-Bretagne a atteint les 35 morts dimanche, avec 1.372 cas confirmés.

Samedi, le Premier ministre japonais Shinzo Abe avait assuré que son pays serait en mesure d'accueillir comme prévu les Jeux dont l'ouverture est programmée le 24 juillet.



Le calendrier sportif mondial est totalement chamboulé par les reports et les annulations ou les fins de saison anticipées. Quelques sports font encore de la résistance. Outre le TQO de boxe, deux tournois de snooker se tiennent cette semaine en Europe. Le tournoi de Llandudno, manche du world snooker, et le championnat d'Europe d'Albufeira ont été maintenus.



En volley la demi-finale de la Coupe CEV reste également au programme. Elle oppose les formations russes du Lokomotiv Novosibirsk et du Zenit Saint-Pétersbourg.



Il y a donc encore un peu de sports sur le Vieux Continent. Mais pour combien de temps encore.