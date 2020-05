Les premiers Jeux Virtuels des Special Olympics ont été un véritable succès

La première édition des Jeux virtuels Special Olympics Belgium 2020 a été un véritable succès. Pas moins de 11.696 athlètes ont participé et envoyé en masse leurs vidéos.

Les sportifs Yanina Wickmayer et Bashir Abdi ont également réalisé ce vendredi quelques challenges en compagnie d’athlètes Special Olympics.

Au total de ces deux jours de compétition, l’organisation Olympique a reçu des centaines de vidéos des 10 challenges réalisés dans 5 sports (natation, athlétisme, football, cyclisme et sports de raquettes). "Au total 11.696 athlètes ont participé aux Jeux Virtuels Special Olympics Belgium 2020. C’est 3 fois plus que lors des Jeux Nationaux qui pour des raisons organisationnelles nous obligent à limiter la participation à 3.400 athlètes. Nous espérons que malgré les circonstances et la distance tous ont pris du plaisir à participer aux Jeux Virtuels Special Olympics Belgium 2020", explique Zehra Sayin, CEO Special Olympics Belgium.

Yanina Wickmayer, grande supportrice de Special Olympics Belgium, a rencontré Kristi Panken pour réaliser ensemble les challenges des sports de raquettes. "La compétition et les matches manquent aux athlètes Special Olympics tout comme à tous les autres sportifs. Je suis enchantée d’avoir pu faire du sport aujourd’hui avec Kristi et d’inciter tous les autres athlètes à bouger", explique Yanina après avoir réalisé un exercice d’équilibre et avoir gardé la balle de tennis en l’air pendant cinq minutes.

Le marathonien Bashir Abdi a lui fait connaissance pour la première fois avec Special Olympics Belgium et ses athlètes. Il a rapidement été mis au défi par les athlètes Special Olympics Belgium, Evy Ploegaerts et Tjörven Delhaye de courir 2km, un des challenges en athlétisme et de faire 5x30 seconde de planche, pour le défi en natation. "J’ai tellement de respect pour eux ! C’est super de les voir s’entraîner et j’espère qu’ils resteront motivés à faire du sport. Les voir à l’œuvre me motive énormément aussi", raconte Bashir Abdi.

Comme annoncé lors de la Cérémonie de Clôture, les athlètes peuvent dès maintenant demander leur médaille virtuelle. Special Olympics Belgium leur donne rendez-vous en ligne pour télécharger et imprimer leur médaille virtuelle et la partager sur leurs réseaux sociaux.

Depuis l’annonce des Jeux Virtuels, ce sont pas moins de 137.000 personnes qui ont été atteintes sur la page Facebook de l’organisation Olympique. "Nous espérons inonder les réseaux sociaux d’images de médailles virtuelles et continuer à toucher le plus grand nombre d’athlètes ayant un handicap mental pour atteindre cette année l’objectif de 20.000 athlètes inscrits auprès de Special Olympics Belgium", conclut Zehra Sayin.