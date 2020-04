Les petites histoires de Rodrigo : quand le vainqueur du Tour de France demande l’aumône pour rentrer à Liège en tram !

Interrompue pendant cinq ans en raison de la Première guerre mondiale, la course cycliste Liège-Bastogne-Liège revient en 1919 pour une édition très particulière.

Le premier Liège-Bastogne-Liège de l’après-guerre se déroule fin septembre, le 28 septembre 1919, dans des conditions apocalyptiques. A Bastogne, les coureurs sont transformés en véritables paquets de boue. Firmin Lambot, qui vient de remporter le Tour de France, s’y arrête en compagnie de Blaise. Ils vont se cotiser, demander l’aumône pour pouvoir prendre le tram et rentrer sur Liège ! La course est arrêtée pendant deux heures afin d’offrir un repas chaud aux coureurs. Ils ne sont que six à rallier Liège à vélo. Il n’y a plus aucun spectateur à l’arrivée. Rentrés chez eux, ils apprendront le nom du vainqueur le lendemain dans les journaux, Léon Devos s’étant imposé au terme d’un calvaire de dimension après 9h20 d’efforts. Voici ses seuls mots : " schrikkelijk ", épouvantable.

Extrait de " Liège-Bastogne-Liège, une doyenne vénérable et vénérée ", de Didier Malempré (pages 29 et 30).