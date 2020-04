Les petites histoires de Rodrigo. Amstel : Raas - Gilbert 6-5

Bienvenue au pays des tulipes, des moulins et du fromage, là où les patineurs sont aussi célèbres que les footballeurs et les coureurs cyclistes. Les routes de l'Amstel Gold Race ont surtout inspiré deux coureurs : Jan Raas et Philippe Gilbert. Neuf victoires à eux deux et un titre de champion du monde pour chacun !

La verte campagne du Limbourg néerlandais offre de petites routes escarpées où se massent des milliers de spectateurs et un parcours sinueux et musclé qui s'assimile plus à une gigantesque montagne russe qu'à l'image traditionnelle qu'on se fait du Platte-land. Avec ses innombrables changements de cap et ses " bergs ", des montées étroites et abruptes relativement courtes et souvent abordées sans élan, l’épreuve est devenue une sorte de Tour des Flandres…sans pavés.

Le centre névralgique de la course c’est la ville de Valkenburg, dite Fauquemont en français, probablement en référence à la chasse médiévale aux faucons. Cinq championnats du monde y furent organisés. En 1938 et en 1948, avec deux victoires belges : Marcel Kint et Brik Schotte. Jan Raas y triompha en 1979, le Suisse Oscar Camenzind en 1998 et Philippe Gilbert en 2012.

Le Cauberg est à la Gold Race ce que le Poggio est à Milan-Sanremo ou La Redoute à Liège-Bastogne-Liège. Cette petite colline, pavée en 1934 et goudronnée en 1969, fut le théâtre d’un tragique fait divers en septembre 1954. Un accident très grave impliquant un autobus belge avec des mineurs et leurs familles, provenant des communes de Grâce-Berleur et de Saint-Nicolas dans la région liégeoise, qui ont eu un jour de congé dans le zoo de Valkenburg. Lorsque les freins ont lâché, le conducteur a perdu le contrôle du véhicule. Le bus a éperonné un monument en pierre de marne au pied de la colline, et s'est immobilisé contre la façade d'un hôtel. Le bus était complètement détruit et dix-huit passagers et un passant ont été tués.

Créée en 1966, l’Amstel Gold Race est la plus jeune classique du printemps. Elle doit son nom à une grande marque de bière qui en patronne le déroulement.

La première édition se déroule le samedi 30 avril 1966, jour de la fête nationale des Pays-Bas, entre Breda et Meersen. En dépit de son intention initiale, la course n'est jamais partie d’ Amsterdam, Rotterdam ou Utrecht, les trois plus grandes villes du pays. Tracée sur 302 km, il s'agit de la plus longue édition de l'histoire de la course. Sur les 120 coureurs au départ, 30 terminent la course. Trois coureurs de l’équipe Ford Frances sprintent pour la victoire. Le Néerlandais Jan Hugens subit un problème mécanique dans les derniers mètres et est battu par le Français Jean Stablinski qui s'adjuge la première éditionjuste devant le Belge Bernard Van De Kerckhove.

Jan Raas, le meilleur coureur de classiques néerlandais de tous les temps, a remporté la course à…neuf reprises : cinq fois comme coureur (dont un quadruplé en 1977-78-79 et 80), un record que Philippe Gilbert peut encore théoriquement égaler, et quatre fois comme Directeur Sportif (succès de Jelle Nijdam-Superconfex 1988, Frans Maassen-Buckler 1991, Michael Boogerd 1999 et Eric Dekker 2001 chez Rabobank). Voilà pourquoi on a rebaptisé la course "l’Amstel Gold Raas".

On retiendra aussi qu’en 1987, Joop Zoetemelk, pour sa 18e saison chez les professionnels y a remporté son dernier grand succès, le 197e de sa carrière, à 40 ans et demi !