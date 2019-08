Les Pays-Bas battent la Belgique en finale et conservent leur titre mondial en Korfball

Les Pays-Bas ont conservé leur titre de champions du monde de korfball en battant la Belgique 31-18 en finale, samedi à Durban, en Afrique du Sud. Taiwan a pris la médaille de bronze en battant la Chine 25-16 dans la petite finale.

Depuis le premier championnat du monde en 1978, les Pays-Bas ont remporté neuf des dix éditions disputées. La Belgique est le seul pays à avoir réussi à battre les Néerlandais en finale, lors du Mondial 1991 organisé en Belgique. Il y a quatre ans, les Belgian Diamonds avaient terminé deuxièmes du Mondial à la Lotto Arena d'Anvers, après avoir perdu en finale contre les incontournables Pays-Bas.

Lors des derniers grands championnats, les résultats ont été moins bons pour les Belges (bronze aux Jeux Mondiaux de Wroclaw en 2017 et quatrième place à l'Euro 2018). Les Belges avaient débuté leur Mondial par une victoire 34-12 contre la Slovaquie. Des succès contre Hong Kong 38-7, l'Angleterre 27-13 et la Hongrie 27-6 avaient suivi. En quarts de finale, la Belgique avait écarté la Tchéquie 27 à 10, avant de battre Taïwan au but en or (20-19) jeudi en demi-finales.