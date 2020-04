Les Mondiaux de balle pelote reportés

Les Championnats du Monde de jeux de paume, qui devaient se dérouler cet été à Ath, du 2 au 9 août, ont été reportés à 2021.

Jérôme Salingue, échevin des Sports d’Ath: "La Ville d’Ath et la Fédération nationale des jeux de paume (NK-FNJP) ont décidé, de commun accord avec les instances internationales, de reporter d’un an l’organisation des Championnats du Monde des jeux de paume. Les organisateurs ont estimé que les risques étaient trop grands que plusieurs pays ne sachent participer compte tenu de la crise mondiale du Covid-19. D’autre part, la situation de confinement empêche également les joueurs de s’entraîner. Il était donc d’autant plus logique de prendre une décision similaire à l’Euro de football ou encore aux JO. Nous remercions nos partenaires, le public, les sportifs pour leur compréhension face à cette situation qui s’impose à nous."

Source : Rechas Mag