Les menstruations, le dernier tabou du sport féminin?

C’est un sujet délicat dont on parle peu: l’impact des menstruations dans la vie des sportives de haut niveau. Un sujet parfois tabou qui impacte pourtant le quotidien des athlètes, dans la gestion des entraînements, les calculs de pic de forme et la préparation des grandes compétitions notamment. Alors on libère la parole avec les athlètes Hanne Claes et Olivia Borlée et la judokate Charline Van Snick.

Elles le reconnaissent toutes les trois. Depuis quelques, temps, la parole se libère. Mais ça n'a pas toujours été le cas.

"Il m'est arrivé de devoir disputer des séries d'un grand championnat le premier jour de mes règles et de passer complètement à côté à cause de ça" explique la spécialiste du 400 haies Hanne Claes. "Mais c'était difficile d'arriver en conférence de presse et d'avancer ça comme argument pour expliquer ma contre-performance."

Même son de cloche du côté d'Olivia Borlée qui se souvient avoir vécu des situations similaires sans pour autant oser expliquer publiquement les raisons de sa méforme. "A l'époque, ça n'aurait pas pu être entendu" explique la championne olympique du relais 4X100 à Pékin en 2008.

Les trois sportives s'accordent cependant pour dire que la communication libérée de ces derniers temps favorise la connaissance du sujet. "On manque pourtant encore beaucoup d'information sur cette thématique " explique la judokate Charline Van Snick, médaillée de bronze aux JO de Londres en 2012. "J'ai d'ailleurs appris récemment, après 15 ans de pratique du sport de haut niveau, que la semaine qui précède les règles, on avait 80% de risques supplémentaires de se blesser."

Si aujourd'hui, ce paramètre est pris en compte, dans la gestion des entraînements notamment (comme l'applique d'ailleurs l'équipe féminine du club de Chelsea), ça n'a pas toujours été le cas. "Quand j'étais athlète, on ne tenait absolument pas compte de ça" confirme Olivia Borlée. "Et pourtant, on s'occupe de tellement d'aspects au niveau de la physiologie. On calcule et on mesure tout de manière très pointue mais on prend pas en considération l'impact du cycle féminin sur la forme et la performance. Ca n'a pas de sens. Pourtant, les 4 phases du cycle ont chacune un impact différent sur l'entraînement. Il y a des moments dans le cycle pendant lesquels on devrait travailler plus la force ou l'endurance"

Autre problème, la communication avec le coach et le staff qui entourent les sportives. "Entre nous, on en parle mais avec certains coachs, ce n'est pas toujours évident" poursuit Hanne Claes. "Ils manquent d'ailleurs eux aussi de formation et d'information. Ils n'ont pas assez de connaissances sur le sujet. Mais avec certains, c'est clairement plus facile qu'avec d'autres. "

Enfin, la prise de poids qui accompagne parfois la période des règles. "Il arrive qu'on fasse de la rétention d'eau qui ne nous aide pas à bien réguler notre poids" précise Charline Van Snick. "J'ai également plus de difficultés à perdre du poids en fin de cycle qu'au début. Mais parfois, quand on en parle aux médecins, nous ne sommes pas toujours entendues. Parce qu'enchaîner la pilule pour éviter ça, ce n'est pas une solution viable sur le long terme."

La solution? La communication. "J'encourage toutes les jeunes athlètes à en parler librement avec leurs parents, leur coach, le staff qui les entoure. Il faut s'affranchir du côté sale et dégoutant qu'on nous inculque à ce sujet depuis que nous sommes toutes petites. Il faut utiliser les bons termes pour en parler et ne plus avoir honte de quelque chose qui concerne la moitié de la population" conclut Charline Van Snick.