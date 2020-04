Les Etats-Unis testent les contrôles antidopage à distance, la Belgique est perplexe

En pleine crise du Covid-19, les contrôles antidopage sont à l’arrêt partout dans le monde. Pour éviter que les tricheurs ne profitent de la situation, les instances cherchent des solutions. Le New York Times révèle que les Etats-Unis testent actuellement des prélèvements "à distance". En Belgique, l’Organisation Nationale Anti-Dopage se dit perplexe, s’interroge sur la validité de ces tests et parle plus d’un "effet d’annonce".



"La pandémie de Covid-19 ne doit pas être une opportunité de tricher pour les athlètes". L’avertissement lancé par Witold Banka, président de l’Agence mondiale antidopage (AMA), a été clair. L’AMA assure avoir d’autres armes que les tests comme les passeports biologiques des athlètes.



Ledecky, Felix et Lyles en pionniers



Les instances nationales ne restent pas les bras croisés et font preuve d’inventivité. L’USADA, l’agence américaine, travaille actuellement sur des tests à distance. L’idée était déjà envisagée vu l’étendue du pays, la pandémie a accéléré sa mise en pratique.

►►► À lire aussi : Le confinement, pas forcément la période idéale pour se doper



A ce stade, les testeurs sont volontaires. Des grands noms du sport mondial, comme la nageuse Katie Ledecky ou les sprinters Allyson Felix et Noah Lyles participent à l’expérimentation.



La procédure en dix étapes est relativement simple et assez proche d’un contrôle "normal". A l’exception que le médecin préleveur est derrière son téléphone, présent uniquement en vidéo conférence. Un kit est envoyé par la poste. Au moment du contrôle (sélectionné le contrôleur), l’athlète doit prouver qu’il est seul dans la pièce, prend la température de son urine pour montrer qu’elle est "fraîche", effectue un prélèvement sanguin à l’aide d’un patch. Par contre, par souci d’intimité, le prélèvement urinaire se fait hors caméra.



Trop de limites ou d’interrogations



Est-ce que ce genre de contrôle constitue une alternative crédible ? Anne Daloze, directrice de l’organisation nationale antidopage (ONAD), est assez sceptique et pointe les limites de ces tests.



"L’AMA n’a pas été consultée avant le lancement. Cela se fait sur base volontaire et donc je ne pense pas qu’un sportif qui risque d’être testé positif se porte volontaire. Et puis la procédure n’est pas conforme au code et à ses standards puisque le médecin contrôleur n’assiste pas à l’émission d’urine. Sans parler des endroits (Atlas, Kenya,…) où ce genre de contrôle est techniquement difficile voire impossible", égraine Anne Daloze.



Il semble difficilement envisageable de transposer l’expérience en Belgique. "La législation belge n’est pas du tout adaptée à ce genre de chose. Il faudrait faire une corrélation entre l’ADN du sang et de l’urine (pour s'assurer qu’il s’agit de la même personne, ndlr), or chez nous on n’analyse pas l’ADN des gens à tours de bras. Peut-être qu’aux Etats-Unis, cela se fait de manière beaucoup plus libre. Il y aurait donc énormément de barrières à faire tomber avant d’arriver à ce genre de chose."



Quid en cas de contrôle positif ?



"Si le contrôle n’est pas valide parce que la procédure n’est pas bonne, à quoi est-ce que cela sert", s’interroge Daloze. "Si un contrôle s’avère positif, sur quelle base va-t-on sanctionner ? Vous aurez un cabinet d’avocat qui va se délecter d’une affaire pareille puisque la procédure n’est pas conforme".



Prime à la prévention



En cette période particulière, l’ONAD mise – comme le veut l’AMA – sur la prévention et l’information. "L’objectif avec le nouveau code est que le premier contact des jeunes avec la lutte contre le dopage soit fait via la prévention et pas par un contrôle", explique Anne Daloze. "La période de confinement permet d’accélérer les choses et notre section "communication" travaille beaucoup pour l’instant pour mettre en place tout cet 'après confinement'."



Le laboratoire de Gand n’a plus analysé le moindre échantillon depuis le 30 mars. Mais les autorités antidopage belges ont prélevé beaucoup d’échantillons depuis le début de l’année et ne sont "pas en retard" sur leur programme. "Dans les circonstances actuelles, on ne peut pas mettre la santé de nos sportifs dans la balance et nos médecins sont déjà très sollicités sur le terrain", conclut Anne Daloze.