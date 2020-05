Les compétitions de snooker vont reprendre en juin, avec Luca Brecel

Le Belge Luca Brecel (WS-37) a accepté l’invitation de World Snooker, la fédération internationale de snooker, à participer à la Championship League du lundi 1er au jeudi 11 juin en Angleterre.

Le Limbourgeois, 25 ans, affrontera Jack Lisowski (WS-12), Robbie Williams (WS-58) et Oliver Lines (WS-81) dans le groupe 9 le mardi 2 juin. Pour Brecel, il s’agira de la troisième participation à la Championship League. En 2017-2018 et la saison dernière, il a échoué dès la phase de groupe.

La Championship League sera le premier tournoi après l’interruption de la saison de snooker pendant des mois en raison de la pandémie de coronavirus. Il sera joué sous un nouveau format dans la Marshall Arena à Milton Keynes. Ce lieu a été choisi parce qu’il a la possibilité d’accueillir tout le monde. Les joueurs, les entraîneurs et les officiels n’auront pas à quitter le complexe.

Tests, isolation, désinfections… : un protocole strict

Du 1er au 8 juin, la première phase sera jouée avec seize groupes de quatre joueurs. Les seize gagnants de groupe joueront les 9 et 10 juin dans quatre groupes de quatre. Là encore les quatre vainqueurs s’affronteront le 11 juin dans le dernier groupe pour la victoire finale. Toutes les parties se dérouleront en quatre frames.

Les joueurs seront testés contre le virus avant d’entrer dans le complexe et y resteront isolés jusqu’à ce que le résultat du test soit connu. Ils jouent tous leurs matchs de groupe en une journée et restent aussi longtemps dans le complexe, où les règles de maintien des distances de sécurité seront maintenues en permanence. Pendant les matchs, les joueurs et les officiels garderont toujours une distance de deux mètres entre eux. Les poignées de main avant ou après les matchs sont bien sûr interdites. Le matériel sera désinfecté régulièrement et les joueurs seront également invités à utiliser régulièrement du gel hydroalcoolique désinfectant.