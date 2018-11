Les cinq finalistes masculins pour le titre d'Athlète mondial de l'année sont connus

Au lendemain de l'annonce des cinq finalistes féminines, dont Nafi Thiam, la fédération internationale d'athlétisme (IAAF) a révélé le nom des cinq athlètes masculins finalistes pour l'attribution du titre le mardi 4 décembre à Monaco.

Il s'agit du sprinter américain Christian Coleman (champion du monde et recordman du monde du 60m en salle et vainqueur de la Golden League sur 100m), du perchiste suédois Armand Duplantis (champion d'Europe et champion du monde juniors), du marathonien kenyan Eliud Kipchoge (recordman du monde à Berlin), du décathlonien français Kevin Mayer (champion du monde de l'heptathlon en salle et recordman du monde) et du hurdler qatari Abderrahman Samba (meilleur chrono mondial sur 400m haies depuis 1992 invaincu en 9 finales cette année).

Cinq autres athlètes avaient été retenus dans la première liste : l'Américain Noah Lyles (100/200 m), les Kenyans Timothy Cheruiyot (1.500 m) et Emmanuel Korir (800 m), le Néo-Zélandais Tomas Walsh (poids) et le Sud-Africain Luvo Manyonga (longueur).

Le choix est effectué par trois groupes différents. Le Conseil de l'IAAF (dirigeants) dispose de 50% des voix, les votes de la famille de l'IAAF (membres) et du public (via internet) comptent chacun pour 25%. Les votes se sont achevés le 12 novembre.

Le sauteur en hauteur qatari Mutaz Essa Bershim a été le lauréat 2017.

Les cinq finalistes féminines sont Nafissatou Thiam, sacrée en 2017, la Britannique Dina Asher-Smith, la Kenyane Beatrice Chepkoech, la Colombienne Caterine Ibarguen et la Bahaméenne Shaunae Miller-Uibo.