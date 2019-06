"Les boxeurs-maison sont toujours avantagés…"

La colère est toujours noire dans le camp de la boxeuse Delfine Persoon, qui a perdu le combat de sa vie, samedi soir au Madison Square Garden de New York. La Flandrienne estime qu'elle méritait la victoire contre l'Irlandaise Katie Taylor... et tous les suiveurs de la boxe mondiale lui donnent raison. Persoon va donc porter plainte car elle estime avoir été volée par l'arbitrage.

Daniel Van de Wiele est le meilleur arbitre belge : à 62 ans, il affiche près de 700 combats sur son CV… dont deux Championnats du Monde des poids lourdsLourds ayant impliqué Lennox Lewis et Vitali Klitschko. Lui aussi est abasourdi par le verdict de samedi soir.

" Je suis très étonné par cette décision des juges " explique le juge-arbitre belge. " J’avais la nette impression que Delfine Persoon avait gagné ce combat. De justesse peut-être, mais sans hésitation j’aurais, moi arbitre, donné la victoire à la Belge. "

Car en boxe, le pointage laisse trop place à la subjectivité. Ils sont 3 juges à donner leur note intermédiaire à la fin de chaque round : 10 points pour le vainqueur du round, 9 pour le perdant.

" J’ai regardé la mastercard du combat, c’est-dire le bulletin des notations de chaque arbitre au fil des rounds. Les juges sont unanimes sur 5 des 10 rounds, mais les 5 autres rounds sont très équilibrés. Chaque juge va avoir sa propre interprétation : selon la sensibilité, l’un va privilégier la technique de boxe, dans ce cas-ci l’Irlandaise Taylor, un autre va préférer la boxe de combat, ici notre Belge. Le pointage est inhérent à notre sport. La boxe est un sport très conservateur, et il en faut beaucoup pour amener du changement… "

Daniel Van de Wiele préconise des notations plus larges, avec des écarts plus grands en fonction du profil d’un round, ou une publication du score intermédiaire en cours de combat, pour informer les protagonistes sur la tactique à aborder, un peu comme au judo. Car en cas de réel doute, tout peut basculer… comme pour un arbitre de foot sifflant dans un stade hostile.

" Inconsciemment, les juges vont davantage récompenser la boxeuse qui évolue à domicile. Ici, c’était l’organisateur lié à Taylor qui montait la soirée. Les rounds qui sont très disputés, avec des écarts très faibles, on les donne donc à la boxeuse-maison… "

Le système encourage les liaisons dangereuses. A l’inverse de la FIFA et de l’UEFA en football qui organisent elles-mêmes le Mondial et l’Euro, les Fédérations mondiales de boxe (WBC, WBO, IBF, …) confient l’organisation des combats à des promoteurs ayant leurs propres boxeurs. Le plus offrant emporte l’enchère…

" Je ne pense pas que c’est difficile pour un juge de garder son indépendance. On a très peu de contacts avec l’organisateur. Quand nous sommes désignés par la Fédération pour arbitrer, nous sommes contactés par le secrétariat de l’organisation, qui arrange notre hôtel et nos vols… mais c’est tout. En 38 ans de carrière d’arbitre, je n’ai jamais été approché par personne, que ce soit pour un cadeau, de l’argent ou que sais-je encore… "

Qu’elle gagne ou qu’elle perde, Delfine Persoon aurait touché la même somme ce week-end : 250.000 dollars… soit cinq fois moins que Katie Taylor. Ceci renforce l’image de boxe-business. Des juges corrompus ont été identifiés en boxe amateure… mais pas chez les pros. La plainte de Delfine Persoon n’a donc aucune chance d’aboutir… car le système permettra toujours aux arbitres de se retrancher derrière leur subjectivité.