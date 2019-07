Les Belgian Hammers 7es des mondiaux de relais mixte, la France conserve son titre

La France a remporté le championnat du monde de relais mixte en triathlon à Hambourg. Le quatuor tricolore emmené par Vincent Luis s'est imposé devant l'Allemagne et l'Australie.



Nos compatriotes Valerie Barthelemy, Marten Van Riel, Claire Michel et Jelle Geens ont terminé à la 7e place. Les Belgian Hammers ont longtemps été en lutte pour le podium. Ils coupent finalement la ligne avec 1 minute de retard sur les vainqueurs : Emilie Morier, Léo Bergère, Cassandre Beaugrand et Vincent Luis.



Le dernier relayeur français a déposé le vélo en compagnie de Justus Nieschlag avant de faire la différence à pied.



A un an de Tokyo où le relais mixte fera ses débuts aux JO, la France se positionne déjà comme le grand favori pour l'or. Avec des compositions différentes, les Bleus ont remporté les titres européens et mondiaux en 2018 et en 2019. La Belgique doit encore décrocher sa qualification.