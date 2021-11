Les Belgian Bulls se hissent en quarts de finale de l’Euro de goalball

La Belgique s’est qualifiée pour les quarts de finale de l’Euro de goalball malgré une sévère défaite 7-2 face à la Russie dans son 4e et dernier match de poules, mercredi à Samsun, en Turquie.

Avant cela, les Belgian Bulls (Wassime Amnir, Rob Eijssen, Thijs Dewilde, Klison Mapreni et les frères Tom et Bruno Vanhove) avaient été battus 3-2 par l’Ukraine et avaient battu l’Espagne 11-1 et la Lituanie 7-5.

La Belgique, qui avait atteint les quarts de finale des Jeux Paralympiques de Tokyo, affrontera l’Allemagne mercredi pour une place dans le dernier carré.