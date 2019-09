Les arbitres comme vecteur du fair-play dans le sport belge

Ce samedi c’est la journée du fair-play ! A cette occasion, le Panathlon Wallonie-Bruxelles lance son mois du fair-play et pour cette 16e année, l’ASBL a choisi de mettre l’arbitre, quel que soit son sport, au centre de sa promotion du fair-play. Et le Panathlon est même parvenu à recruter le plus célèbre des Belges comme nouvel arbitre…

Le Manneken Pis, habillé aux couleurs du fair-play et désormais porteur d’un sifflet comme un arbitre. Voilà l’image de la promotion du fair-play par le Panathlon pour sa 16e année. Avec le rôle de l’arbitre au centre des priorités. Une évidence pour l’ASBL : "On oublie généralement que l’arbitre n’est pas simplement un manieur de carte", explique Philippe Housiaux, président du Panathlon Wallonie-Bruxelles. Avant de poursuivre : "c’est quelqu’un qui surtout a pour objectif de rappeler la règle, de rappeler le comportement et donc finalement, ce qu’il a comme rôle majeur, c’est l’éducation des jeunes et des moins jeunes."

Mais le statut d’arbitre est encore fort précaire dans la plupart des sports. Sur 10 ans, la Fédération Wallonie-Bruxelles a perdu près de 15.000 arbitres tous sports confondus. Un problème lié notamment à des comportements inacceptables sur et en dehors du terrain. Pour les sports où ce genre de comportements sont observés, l’idée du Panathlon de mettre l’arbitre au centre de sa promotion est fondamentale.

Dans d’autres, comme le hockey, où le respect envers le référé est enseigné tôt, il est utile de rappeler les fondamentaux vu l’évolution grandissante de la discipline, comme l’explique Virginie Hermans, une arbitre : "Le fait que mon sport commence à être très populaire et qu’il y a de plus en plus d’adeptes, les valeurs peuvent se perdre un petit peu donc c’est important de mettre l’arbitre à l’honneur."

Quel que soit le sport, le travail pour soutenir et promouvoir les quelques 10.000 arbitres actifs en Belgique Francophone est donc constant. Et depuis ce matin, ils peuvent compter sur un nouveau membre de choix… Connu mondialement pour son sifflet !